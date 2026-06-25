La Terre tremble toutes les 26 secondes… et on ne sait toujours pas pourquoi

Depuis plus de soixante ans, les sismologues observent un phénomène aussi discret qu’intrigant : toutes les 26 secondes, la Terre semble produire une légère vibration.

Invisible pour les humains et imperceptible au quotidien, cette pulsation est pourtant enregistrée par des instruments de mesure répartis sur plusieurs continents. Malgré des décennies de recherches, son origine exacte demeure un mystère.

L’histoire commence en 1962 lorsque le sismologue américain Jack Oliver détecte un signal régulier apparaissant à intervalles constants sur les relevés sismiques. À l’époque, certains chercheurs pensent à une erreur de mesure ou à une anomalie instrumentale. Mais les observations se multiplient et confirment rapidement qu’il s’agit d’un phénomène réel. Les vibrations, appelées microséismes, sont trop faibles pour être ressenties, mais suffisamment puissantes pour être enregistrées par les réseaux scientifiques du monde entier.

Pendant plusieurs décennies, les scientifiques cherchent à localiser l’origine de ce « battement » terrestre. Les progrès technologiques permettent finalement de remonter la piste jusqu’au golfe de Bonny, dans le golfe de Guinée, au large des côtes d’Afrique de l’Ouest. Cette découverte résout une partie de l’énigme, mais laisse entière la question essentielle : qu’est-ce qui provoque ces pulsations d’une régularité presque parfaite ?

Plusieurs hypothèses sont aujourd’hui envisagées. La première implique l’action des vagues océaniques. Selon cette théorie, les vagues qui frappent continuellement le plateau continental exerceraient une pression capable de générer ces microséismes. D’autres chercheurs privilégient une origine volcanique, en pointant notamment l’activité géologique présente dans la région.

Une troisième piste, plus récente, évoque la circulation de fluides dans des fractures profondes situées sous le plancher océanique. Ces mouvements pourraient produire des vibrations répétitives et extrêmement régulières. Pour l’instant, aucune de ces explications ne fait consensus au sein de la communauté scientifique.