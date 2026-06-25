Céline Dion sortira "Bonjour pardon merci" le 3 juillet

Le compte à rebours est lancé pour les fans de Céline Dion. La chanteuse québécoise a officialisé la sortie de son nouveau titre, Bonjour pardon merci, attendu le 3 juillet 2026. Une annonce qui intervient à quelques mois de son grand retour sur scène à la Plénitude Arena de Paris, où elle doit entamer une série de concerts à partir du 13 septembre.

Avec Bonjour pardon merci, Céline Dion poursuit le retour musical amorcé au printemps avec Dansons, un morceau écrit par Jean-Jacques Goldman. Ce nouveau single vient confirmer la volonté de l’artiste de renouer progressivement avec son public, après plusieurs années marquées par ses problèmes de santé et son retrait de la scène.

L’existence de Bonjour pardon merci avait déjà été révélée quelques jours plus tôt, lorsque le titre avait été déposé à la Sacem. Cette fois, Céline Dion a choisi de confirmer elle-même la date de sortie à travers plusieurs publications sur ses réseaux sociaux, en jouant autour des trois mots qui donnent son nom à la chanson.

Bonjour pardon merci, un nouveau titre signé Ycare

Pour ce nouveau morceau, Céline Dion s’est entourée de deux figures reconnues de la chanson française. Les paroles de Bonjour pardon merci ont été écrites par Ycare, auteur-compositeur révélé au grand public à la fin des années 2000, tandis que la composition et la réalisation ont été confiées à Renaud Rebillaud.

Ce dernier s’est imposé ces dernières années comme l’un des producteurs et compositeurs les plus sollicités de la scène française. Il a notamment travaillé avec Gims, Kendji Girac, Vitaa ou encore Sexion d’Assaut.

Présenté comme le 437e titre de la carrière de Céline Dion, Bonjour pardon merci s’inscrit dans une nouvelle dynamique artistique pour la star internationale. En choisissant à nouveau de collaborer avec des auteurs et compositeurs francophones, la chanteuse semble confirmer son envie de renforcer son répertoire en français au moment de son retour.

Ce nouveau single devrait aussi faire monter l’attente autour de sa résidence parisienne, déjà très attendue par le public. Après Dansons, Bonjour pardon merci pourrait ainsi offrir un nouvel aperçu de la direction musicale choisie par Céline Dion pour cette nouvelle phase de sa carrière.