Mylène Farmer : sa tournée repoussée ?

Le mystère plane une nouvelle fois autour de Mylène Farmer. Depuis la fin triomphale de sa tournée des stades Nevermore à l’automne 2024, l’icône de la chanson française se fait discrète… tout en alimentant de nombreuses spéculations. Aujourd’hui, une question revient avec insistance : la tournée repoussée de Mylène Farmer est-elle devenue une réalité ?

Depuis plusieurs mois, les rumeurs sur le retour artistique de Mylène Farmer s’intensifient. Apparitions remarquées au Festival de Cannes, participation vocale au film Dalloway ou présence surprise aux Arènes de Nîmes lors du concert de DJ Snake, tout laisse penser que la chanteuse prépare activement la suite. Un nouvel album, le treizième de sa carrière, serait même en cours, avec une collaboration très attendue avec DJ Snake.

Les proches de l’artiste évoqueraient un disque « qui va faire énormément parler ». Une sortie en 2026 reste envisagée, mais rien n’a encore été officialisé par l’entourage de la star.

Mylène Farmer veut prendre son temps pour la tournée

Côté scène, la situation semble plus floue. Plusieurs médias annoncaient récemment un grand retour de Mylène Farmer à Paris en 2027, sous la forme d’une résidence spectaculaire, après Bercy et Paris La Défense Arena. La tournée serait pourtant désormais repoussée.

Aucune billetterie n’a été ouverte, aucun concert annoncé. Un silence volontaire selon Télé Star : « Elle veut profiter encore un peu de l’état de grâce qu’a été la tournée Nevermore ». Après avoir réuni des centaines de milliers de spectateurs, la chanteuse souhaiterait éviter toute précipitation.

Cette décision alimente les interrogations. S’agit-il d’un simple report de l’annonce ou d’un réel décalage du calendrier ? Certains évoquent désormais 2028 comme horizon possible pour revoir Mylène Farmer sur scène. D’autres vont plus loin, parlant d’un retour qui pourrait aussi être le dernier.

Comme souvent avec l’artiste, le secret reste total. Une chose est sûre : la tournée repoussée de Mylène Farmer ne fait que renforcer l’attente… et la fascination intacte de son public.