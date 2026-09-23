Natasha St-Pier dévoile un hymne pour la venue du pape en France

Natasha St-Pier ajoute une nouvelle chanson spirituelle à son répertoire. La chanteuse participe à l’hymne qui accompagnera la venue du pape en France, prévue du 25 au 28 septembre 2026, aux côtés de l’artiste américaine Monroe.

Le morceau reprend le thème officiel choisi pour cette visite : Pour que le monde ait la vie. Il a été intégralement écrit et composé par Grégory Turpin, qui a ensuite proposé à Natasha St-Pier de l’interpréter en duo.

Un projet qui s’inscrit naturellement dans le parcours de l’interprète de Tu trouveras, qui consacre depuis plusieurs années une partie de son travail à des projets inspirés par la spiritualité.

Un hymne conçu pour être chanté par tout le monde

L’ambition de la chanson est avant tout collective. Grégory Turpin et Natasha St-Pier souhaitent que le public puisse très rapidement apprendre le morceau et le reprendre avec les artistes.

« Le but de la chanson, c’est que les gens puissent rapidement la maîtriser et la chanter avec nous », explique Natasha St-Pier. Le refrain et le pont ont donc volontairement été conçus de manière très répétitive afin d’être facilement mémorisables.

Le projet réunit également Natasha St-Pier et Monroe, artiste américaine ayant grandi dans l’univers du gospel et des chorales religieuses. Cette dernière raconte avoir découvert très jeune la capacité de la musique à rassembler les individus et à créer un lien entre eux.

Natasha St-Pier précise par ailleurs ne pas avoir encore répété cet hymne sur scène. Une chanson pensée, dès sa conception, moins comme une performance individuelle que comme un grand moment collectif autour de la venue du pape en France.