Saucisse végan, bacon végétarien, jambon végétal… Toutes ces appellations que l’on peut retrouver dans nos supermarchés, c’est bientôt terminé. Cela fait suite à un décret publié la semaine dernière qui précise les dénominations réservées aux produits animaliers. Un décret qui va prendre effet d’ici trois mois.

Afin d'être un petit peu plus précis, on vous donne tous les termes qui vont être interdits quand on parle de nourriture à base de protéines végétales : l’escalope, le bifteck, le rumsteck, l’escalope, le jambon, le filet, le faux filet, le flanchet ou encore le paleron.

C’était par ailleurs une mesure que réclamaient de nombreux professionnels de la viande depuis quelque temps. Et en cas de non-respect de la règle, il faut savoir qu’une personne physique risque une amende de 1500 euros. Cela grimpe à 7500 euros pour les entreprises.

On s’en doute, les marques de viandes végétales ne sont pas satosfaites suite à la publication de ce décret. Certains parlent d’inégalité de traitement entre les entreprises françaises et étrangères. D’autres affirment que cela va dans le sens inverse de la lutte pour le réchauffement climatique.