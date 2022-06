Netflix : le tournage d'une série interrompu après la mort de deux acteurs

Netflix est en deuil. Comme le révèle le site américain Deadline, la série brésilienne The Chosen One, l'adaptation du comic American Jesus de Mark Millar et Peter Gross, vient de perdre de deux ses acteurs le 16 juin dernier, sur le tournage du programme qui avait commencé en avril. Huit membres de l'équipe qui étaient à bord d'un van sur une route dans le désert, près de Mulege (Mexique), ont été percutés à vive allure par une autre voiture. L'accident a causé la mort des acteurs Raymundo Garduño Cruz et Juan Francisco González Aguilar. Blessés, les six autres passagers ont été transportés à l'hôpital.