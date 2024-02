Netflix : un site recense les lieux de tournage en France

Après la Nouvelle-Zélande et l’Irlande, la France va-t-elle devenir à son tour un pays phare du tourisme de films et séries ? Selon une étude réalisée auprès de spectateurs allemands, américains et japonais, 63% d'entre eux auraient envie de venir découvrir les lieux culturels et monuments français après avoir regardé un contenu tourné dans l’Hexagone. Issu d'un partenariat entre Netflix et Atout France, le site netflix-en-france.fr recense désormais les lieux de tournage des productions Netflix en France.

Lupin, Emily In Paris, Voleuses : il est possible de partir sur les traces de vos héros et héroïnes préférées. Le site propose plusieurs options, dont une carte avec les sites à découvrir région par région, ou des visites thématiques comme Le Paris caché de Lupin, la France rêvée d’Emily ou Marseille entre potes.

Ainsi, si le château de Lalisse de la série Emily In Paris vous a tapé dans l’œil, vous pouvez venir le découvrir en Touraine, puisque les scènes ont été tournées au château de Sonnay, à Cravant-les-Côteaux. Le site permet également de retrouver la plupart des lieux parisiens où Omar Sy s’est rendu pour la série Lupin : puces de Saint-Ouen, cimetière du Père-Lachaise, BNF Richelieu, maison d’éducation des Loges, etc. Il recense actuellement 70 lieux et sera mis à jour au fur et à mesure des productions tournées dans l’Hexagone.