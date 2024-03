Il joue aux échecs grâce à une puce implantée dans son cerveau

Une plainte pour maltraitance animale

Ce tout premier patient, on le voit pour la première fois dans la vidéo publiée par Neuralink. Et on constate surtout que cet homme, Noland Arbaugh, âgé de 29 ans et paralysé depuis un accident de la route, est en mesure de jouer aux échecs sur un ordinateur… par la seule force de la pensée ! Le presque trentenaire profite de la vidéo pour remercier l’entreprise, estimant que ce dispositif peut changer le monde.

Rien ne montre cependant comment fonctionne cette fameuse puce. Rien n’affirme non plus que cette technologie pourrait être utilisée de façon plus massive dans un avenir proche, les autorités américaines étant déjà sur leur réserve. Neuralink fait par ailleurs l’objet d’une plainte suite à des soupçons de maltraitance animale. Sur les 23 singes utilisés pour tester la puce, seuls 7 avaient survécu.