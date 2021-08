Vibration partenaire de l’Orléans Vintage Festival

L'Orléans Vintage Festival est un évèvement gratuit organisé depuis 3 ans par les étudiants en 2ème année du Master Communication Événementielle Digitale mention Sport et Culture de l'IAE d'Orléans.

Après une é́dition 100% physique en 2019 avec plus de 15 000 festivaliers et une é́dition 100% digitale en 2020 avec plus 600 000 internautes touchés, 19 é́tudiants ont dé́cidé́ de plonger à nouveau la Mé́tropole Orlé́anaise et de façon plus large, la France, dans un univers vintage. L’Orléans Vintage Festival est donc de retour en 2021 pour sa troisième édition avec un festival digital, covid oblige !









Venez revivre les années vintage !

Pendant 4 jours, du 12 au 15 mai 2021 sur la page Facebook et le compte Instagram de l’Orléans Vintage Festival, les internautes sont invités à se déconnecter du XXIème siècle. Et ainsi, replonger dans le temps pour se reconnecter avec des pratiques vintagement bonnes pour le corps et l'esprit ! Au programme : aérobic, blindtest, cuisine avec Natasia Lyard de Top Chef, customisation, danse avec Christophe Licata de Danse Avec Les Stars, décoration, escape game digital, rétrogaming avec le YouTubeur Astérion et bien d'autres surprises encore pour satisfaire les petits comme les grands !





