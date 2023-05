Nièvre : les amateurs de vélo ont rendez-vous avec la Look

La Look s’adresse à tout le monde, amateur de vélo ou non. « On a voulu créer un événement accessible à tous avec un maximum de formats de vélo existants », explique Antoine de Wilde organisateur de la Look. L’épreuve est organisée en partenariat entre la marque Look et la French run.

Balade ou défi sportif, il y en a pour tous les goûts.

Le samedi d’abord, avec un « show très spectaculaire en centre-ville », et la tenue de la Look Crit. Une boucle d’un kilomètre réservée aux vélos de route et à pignon fixe. Un circuit technique et sinueux attend les coureurs.

La seconde épreuve, la Look Gravel, offrira un circuit mêlant route et sentier. Deux parcours, de 50 et 120 kilomètres sont proposés.



Enfin le dimanche, ce sera au tour de la Look Road. C’est la cyclosportive qui attire le plus de participants. Trois parcours sont programmés, 60, 100 et 150 km. Le départ et l’arrivée se feront au Palais ducal.

Les inscriptions sont possibles le jour de la course mais il est préférable de s’inscrire en amont sur le site de la Look.