Nièvre : les urgences de Clamecy fermées jusqu’à dimanche

C’est l’une des conséquences majeures du désert médical : la fermeture momentanée des urgences. La Nièvre n’est pas la seule concernée par ce phénomène. Les urgences du Bailleul, dans la Sarthe, par exemple, sont obligées sont fermer régulièrement leurs portes pour les mêmes raisons.

En effet, le manque de personnel médical ne permet pas de prendre en charge les patients, et même de faire face à un afflux massif possible de visiteurs. Il a donc été décidé de fermer les urgences de Clamecy ce vendredi et samedi. Elles rouvriront dimanche matin, à 8h30.

Comme le précise, par ailleurs, l’Yonne Républicaine, Le SMUR sera également hors service sur cette même période. Les patients sont invités à appeler le Centre 15 ou le 18.