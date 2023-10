On a évoqué ces derniers jours les changements apportés dans votre quotidien en ce mois d'octobre 2023. Nouveau bouleversement... gastronomique : depuis le dimanche 1er octobre, il y a encore moins de sel dans nos baguettes de pain.

Désormais, au sujet des pains traditionnels et courants, les boulangers doivent respecter un ratio d’1,4 gramme de sel pour 100 grammes de pain. D'autre part, concernant les pains spéciaux, c’est 1,3 gramme.

L’objectif, on le connait tous, c’est de protéger la santé de tous les amateurs de baguette. En France, ils sont très nombreux, et quand on sait que l’on consomme en moyenne 2 à 3 grammes de sel en trop par jour, on conclue que la mesure peut être réellement bénéfique, entre autres, pour limiter les risques d’hypertension.

Enfi, afin de bien vérifier que tous les artisans jouent le jeu, la Confédération nationale de la boulangerie et de la pâtisserie a prévenu qu'il y aurait des contrôles sur 339 types de pain, dont 234 pains spéciaux collectés sur l'ensemble du pays.