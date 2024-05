Nos idées sorties pour ce week-end de la Pentecôte

NUIT DES MUSEES – La 20e nuit des musées c’est ce samedi. Rendez-vous incontournable, il permet au public, de tous âges et de tous horizons, de visiter gratuitement, en soirée et dans une ambiance festive, plus de 3000 musées en France et en Europe. L’occasion de découvrir autrement les collections et expositions temporaires.

Rendez-vous par exemple au Mans, au Carré Plantagenêt visites guidées des coulisses et de l’exposition « Mécanique d’une ville, les faubourgs du Mans », présentation de l’émail Plantagenêt, un trésor de l’art roman, ateliers à faire en famille, et même des démonstrations d’orfèvrerie médiévale !

Au musée des Beaux-Arts d’Orléans, es élèves du conservatoire vous inviteront à vous poser et respirer autour des œuvres.

A Châteauroux, les médiatrices culturelles proposeront, costumées, la présentation de deux œuvres du parcours permanent en incarnant les personnalités des portraits du musée Bertrand.

A Auxerre, une randonnée urbaine accompagnée vous conduira de musée en musée à travers la ville.

Plus d’infos sur le site de la Nuit des musées.

A SULLY-SSUR-LOIRE, la 26e édition des Heures historiques se tient tout le week-end. Plus d’un millier de personnes participent à l’événement pour permettre aux visiteurs de vivre un véritable voyage dans le temps. De nombreuses animations sont prévues comme un marché réunissant une centaine d’exposants ou encore un feu d’artifice samedi soir et un son et lumière le lendemain.

CHATEAUROUX – Une balade à vélo dans les rues de Châteauroux lundi, ça vous tente ? La traditionnelle Vélorution sera accompagnée par l’orchestre "Les Forces Majeures". qui se déplace également à vélo avec ses instruments. Le parcours, ouvert à tous, sera agrémenté de plusieurs pauses musicales. Rendez-vous dès 16h30 sur le Parvis d'Equinoxe.

BLOIS – Pour les sportifs, direction Blois dimanche matin pour l’Aquacross Challenge 2024. Une course folle de structures gonflables par équipes au centre aquatique Agl’eau.