Nos idées sorties pour ce week-end du 14 au 16 février

De nombreux rendez-vous sont en effet programmés ce week-end, à l’occasion de la Saint Valentin, mais pas forcément à destination des amoureux ! Avis aux célibataires, vous trouverez également des idées sorties. Voici ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Une soirée Harry Potter est organisée ce vendredi soir à la médiathèque Lucien Chaumette d’Angerville. Les visiteurs découvriront d’abord leur maison, puis apprendront à jeter des sorts, à jouer au Quidditch, et s’affronteront aux quizz, entre maisons. Quelle maison sera gagnante à la fin de la soirée ? Réponse vendredi…

A l’Usine de Marcoussis, c’est soirée reprises pop-rock des années 80 au programme de ce vendredi soir. The Cure, Cabrel, Rita Mitsouko ou encore Indochine seront repris par le groupe Redfish. Changement d’ambiance samedi, au même endroit, avec une soirée Stand Up. 4 humoristes sont à découvrir.

La piscine d’en face à Ste-Geneviève-des-Bois propose quant à elle une soirée dansante « hit machine années 80 à nos jours ». Rendez-vous ce samedi soir.

Loiret

Rendez-vous à Gien ce week-end pour la 3ème édition du Rock’n Beer. Le festival met en lumières les brasseurs locaux, à l’Espace Cuiry. Sans oublier de la musique, avec le concert de Mégaphone, un tribute qui rend hommage au groupe Téléphone. Shows burlesques et expo motos et véhicules vintages sont également au programme.

Indochine est à Orléans ce week-end, dans le cadre de son Arena Tour. Le groupe de Nicola Sirkis est à l’Arena Co’Met ce vendredi et samedi soir. A St Jean-le-Blanc se tient tout ce week-end le 45ème salon minéraux, fossiles, Cristaux & Bien-être. 50 exposants seront présents au gymnase Marie-Amélie Le Fur.

Et puis c’est les vacances scolaires aussi, avec de nombreuses activités proposées pour les enfants. Rendez-vous notamment à la Maison de la forêt à Montargis, ou encore au Domaine de Ciran pour du géo-catching,

Enfin Grande soirée karaoké et dancefloor à la Ferté Saint Aubin. Rendez-vous à l’Espace Madeleine Sologne, pour révéler vos talents de chanteur et vous défouler sur la piste. A noter que l’évènement recueillera aussi des dons au profit des sinistrés de Mayotte.

Loir-et-Cher

La fête foraine est de retour aux Prés aux Chats, à Vendôme. Et elle est ouverte tous les jours pendant les vacances d’hiver. De nombreuses attractions et des nouveautés sont à retrouver. A noter des tarifs réduits les mercredis sur les manèges participants.

Une expérience immersive est proposée durant les vacances à Loisirs Loire Valley. Découvrez une expérience pensée pour éveiller tous les sens, à travers le jeu. Mettez-vous dans la peau d’un détective et résolvez des énigmes.

De nombreux établissements proposent des activités pour les enfants, lors de ces vacances d’hiver. Rendez-vous notamment au pôle des étoiles de Nançay pour une animation « réalité virtuelle », ou encore des spectacles enfants proposés au Planétarium du Pôle.

Bourse aux Disques à Blois. Amateurs de CD, vinyles, mais aussi revues, affiches et objets collectors, rendez-vous au Jeu de Paume ce dimanche. Une trentaine d’exposants seront présents.

Indre-et-Loire

Le bateau ivre à Tours organise sa 2ème Love Boat Party ce vendredi soir, avec une programmation très « chill ». Au menu : Tom Frager, révélé en 2009 avec son titre « Lady Melody », puis Andrick Airways, le phénomène reggae de l’été dernier, qui a cartonné sur les réseaux avec son titre « Dans ma cabane ».

Une soirée romantique dans un endroit insolite : l’aquarium de Touraine organise un repas pour la Saint Valentin. Au programme, dîner progressif servi avec mise en bouche, entrée, plat et dessert.

À Tours et Preuilly-sur-Claise, c’est une autre façon de fêter la Saint Valentin qui vous est proposée : A Tours, ce vendredi soir, c’est la Pyjama Party Trail. 5 parcours sont proposés au départ du Bois des Hâtes et forêt de Larcay : 1 ou 2 km, 5, 10 ou 21 km. Infos auprès de Joggin’Tours. Et à Preuilly, avec la randonnée Saint Valentin ! Ce dimanche, des randonnées de 8 et 13 km sont proposées. Départ à 9h du matin.

Cher et Indre

Artus au Palais d’Auron ce vendredi, et au Mach 36 de Déol ce samedi… L’humoriste est sur scène avec son one man « Je reviens en 2025 »... Deux dates qui, comme la plupart de ses dates, affichent complet !

72ème édition de la marche Bourges-Sancerre ce dimanche. Les participants se lanceront pour un tracé de 56, 29 ou 16,5 km. Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges.

La 61ème Fête des Amoureux a lieu à Saint-Valentin à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche. Marché artisanal et gourmand, animations musicales, et remise des diplômes d’Amour par le maire. Vous pourrez également flâner dans le jardin des Amoureux avec son kiosque.

Enfin une Murder Party aux Ephémères de Bourges. Plusieurs affaires de meurtre sont à résoudre, accessibles à des équipes de 2 à 7 jours, et sur inscription. A vous de démasquer le coupable.

Bourgogne et Allier

Avis aux célibataires, une soirée sans valentin est organisée ce samedi, à Auxerrexpo. Une soirée pour danser, s’amuser, sur les DJ Sets. Les amoureux sont également invités à participer. Chaque invité recevra un bracelet coloré indiquant son statut : célibataire ou en couple.

Une expo LEGO à découvrir au château d’Ancy-le-France. Plusieurs univers, dont les comics, seront représentés, ainsi qu’une mise en lumières de Paris, à travers une œuvre de plus de 700 000 pièces !

Olivier De Benoist est à Montluçon ! L’humoriste cherchait le bonheur et il a trouvé… une famille. Avec une morale : "Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. " Un spectacle à découvrir ce vendredi soir, salle Omega.

Enfin coup d’envoi ce vendredi du festival littéraire de Nevers, Tandem. Un rendez-vous qui a pour objectif notamment d’encourager les plus jeunes à la lecture. Plus d’infos sur tandemnevers.fr.

Sarthe

Dernier jour ce vendredi pour assister au Festi’Mioches. L’Alambik organise 3 jours de spectacles vivants, pour le jeune public. Un rendez-vous qui se termine ce vendredi soir, à 19h, par un spectacle dancefloor.

Le festival de science-fiction Les Mycéliades est de retour au Mans… Les Cinéastes, en partenariat avec le réseau des médiathèques & Archives du Mans et la bibliothèque universitaire, proposent des projections, rendez-vous littéraire, rencontre, conférence, ou ciné-quizz.

Exposition « Géants, au temps des Dinosaures », à découvrir au Musée Vert du Mans durant toutes ces vacances d’hiver. Des fossiles exceptionnels du Jurassique sont présentés.

Enfin une soirée célibataires organisée ce samedi à Chope et Compagnie au Mans. Plus de 120 personnes âgées entre 30 et 65 ans, sont attendues pour cette soirée, avec de nombreuses animations proposées ; animations qui seront organisées par tranche d’âge.

Maine-et-Loire

Le centre des congrès d’Angers accueille le spectacle « Mary Candies – La Grande Aventure » ce samedi. Accompagnés d'un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée. Décors époustouflants et effets spéciaux immersifs sont au programme. Accessible dès l’âge de 2 ans.

Et si, pour la St Valentin, vous participiez à un blind test de l’amour ? Les musées d’Angers et l’association Oh ! Pop Pop s’associent pour jouer autour d’un blind test endiablé. N’oubliez pas de réviser vos classiques ! RDV au Musée des Beaux-Arts ce vendredi soir.

Enfin à Mûrs-Érigné et aux Ponts-de-Cé, coup d’envoi ce lundi de la 17ème édition du festival « Ça chauffe ! ». Jusqu’au 23 février, une vingtaine de compagnies proposeront des spectacles tout public. Au programme : du théâtre, de la danse ou de la musique.