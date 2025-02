Nos idées sorties pour ce week-end du 21 au 23 février

Dernier week-end de vacances d’hiver pour la zone B. Et il y en aura ce week-end encore pour tous les goûts. De nombreux rendez-vous sont en effet programmés. Voici ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Grand vide dressing à Sainte-Geneviève-des-Bois samedi et dimanche. Au 38 rue du Frênes, des vêtements ou objets de déco seront à acquérir à petits prix. L’entrée est libre et gratuite.

Journée « jeux de société magique » à la médiathèque Diane de Poitiers d’Étampes. De nombreux jeux sur le thème d’Harry Potter seront mis en libre-service, notamment un Cluedo sur l’univers du petit sorcier.

Le cinéma d’animation à l’honneur jusqu’à samedi à la Ferté Alais. Dans le cadre de Cinémation, 5 projections de longs-métrages comme Viana 2 ou Le robot sauvage, 5 courts-métrages, 6 ateliers, 1 rencontre, et 1 expo sont au programme. Ça se passe salleSophie-Marie Brunel.

Enfin non loin de chez nous, se tient ce weekend le salon de l’agriculture, porte de Versailles à Paris. Des agriculteurs du département exposent leurs produits dans le hall 3, allée K, jusqu’au 2 mars.

Loiret

Le premier salon dédié à 100% aux jeux vidéos à Orléans se tient ce week-end à CO’Met ! Tournois de e-sport, jeux et retro-gaming en accès libre, et conférences sont au programme.

Le château de la Bussière organise une soirée « sous les étoiles » ce samedi. Aux côtés de l’Astroclub d’Ouzouer-sur-Loire, il propose une initiation à l’observation du ciel dans le parc de 60 hectares, avec un téléscope. Projection de planétarium, ou encore atelier de création d’un mobile étoilé sont également au programme.

Les Vacances d’hiver au château de Meung sur Loire. L’édifice propose une enquête inédite pour les 6-12 ans, intitulée « les voyageurs du temps », à l’issue de laquelle votre nom sera à jamais associé au château !

Avant cela, le concert évènement de Dadju et Tayc aura lieu ce vendredi soir à l’Arena Co’Met. Puis samedi et dimanche, rendez-vous au Chapit’O pour découvrir l’exposition évènement « Super Heros Univers ». Avis aux fans de Marvel, des pièces uniques de l’univers des films sont à découvrir.

Loir-et-Cher

Dernier week-end pour profiter de la fête foraine à Vendôme. Une trentaine de forains sont installés au Pré-aux-Chats jusqu’à la fin des vacances d’hiver, donc jusqu’à ce dimanche inclus.

Le carnaval de Blois se prépare. Plusieurs rendez-vous sont programmés les jeudis, pavillon Anne-de-Bretagne. Expo, conseils, espace bricolage et café carnaval sont au programme.

Enfin la semaine prochaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi, un escape game urbain est organisé dans le centre-ville de Blois. Intitulé « À la recherche du brevet de Victor-Auguste Poulain », le jeu est créé à l’occasion du bicentenaire de l’usine. Plus d’infos sur le site de la guide conférencière Marjolène Griveau.

Indre-et-Loire

Un tout nouveau rendez-vous à découvrir à Tours ce week-end : après le Japan Tours Festival, le Korean Tours Festival ! La culture coréenne s’installe au palais des congrès, avec une mise en lumières de la K-Pop, de la street food coréenne, et de tout l’univers pop culture de la corée du sud.

Si vous avez des enfants en bas âge, tendez l’oreille : Thibaut Del Corral propose des spectacles de magie pour les tout petits, dès l’âge de 1 an. Rendez-vous dès ce vendredi et jusqu’à dimanche à la Comédie de Tours.

La 19ème Nuit des titans se tient ce samedi soir au palais des sports de Tours. Le gala international de boxe thaï et de kick-boxing sportif promet à nouveau un spectacle de qualité.

Enfin la patinoire d’Amboise est toujours accessible, jusqu’au 9 mars. Une soirée fluo y est organisée ce samedi soir. Les patineurs habillés en fluo auront le droit à un tarif réduit.

Cher et Indre

Revivez 50 ans de comédies musicales ce vendredi soir au Mach 36 de Déols avec le spectacle Starmusical. Tous les plus grands hits des plus grandes comédies musicales seront à revivre en live grâce à 15 artistes réunis sur scène, accompagnés par 5 musiciens et 10 danseurs.

Une murder Party organisée au fun sport factory de Saint-Germain-du-Puy. Comme un escape game, à vous de résoudre une énigme, en équipe. Un meurtre a été commis et vous devez retrouver le coupable.

À Buzançais, le château du Boisrenault fait son salon du vin bio : Boisrovino. 12 vignerons et 2 brasseurs venus de toute la France sont attendus. Dégustations et rencontres sont au programme.

Enfin une exposition immersive à la médiathèque de Saint Doulchard sur le thème des dinosaures à découvrir jusqu’au 8 mars. Des ateliers et animations seront organisés tout au long de l’exposition pour permettre aux petits comme aux grands de découvrir l’univers des dinosaures de manière ludique et éducative.

Bourgogne et Allier

Le salon Bien-Être et Nature a lieu samedi et dimanche à Quarré-les-Tombes. 40 exposants seront présents, pour mettre en avant de nombreuses pratiques bien-être, comme la lithothérapie, le shiatsu, l’ayurveda ou encore la sophrologie. Rendez-vous à la salle polyvalente, et l’entrée est gratuite.

Dans le même thème, ce vendredi soir, rendez-vous à la salle Entre-Fêtes à Garchizy, pour une soirée insolite. L’association 6ᵉ Sens vous transportera dans l’univers fascinant de l’hypnose. Que vous soyez spectateur, curieux ou volontaire intrépide, découvrez cet univers durant ces 2h de spectacle.

À Nevers, le Pot Commun organise une grosse soirée karaoké ce vendredi soir, pour petits et grands. Ambiance festive garantie.

Enfin rendez-vous à Yzeurespace ce samedi pour le salon Fana manga, le salon dédié à la pop culture. Retro gaming, rencontres avec comédiens de doublage, musiciens, et cosplayers, et concerts sont notamment au programme.

Sarthe

Le salon du disque et de la BD se tient ce dimanche à la Maison pour Tous Jean Moulin au Mans. Vente de disques et vinyles, neufs ou d'occasion, mais également des BD, DVD, littérature enfantine, mangas et produits dérivés sont au programme.

Le parc des expositions du Mans, de son côté, accueille ce week-end les Puces de Printemps. Ce samedi et dimanche, 3700 m2 d’exposition d’antiquités et de brocante sont proposés.

Une comédie romantique à découvrir sur la scène du Comédie au Mans : « Ce soir, les femmes se lâchent ». Catherine, fraichement célibataire après 32 ans de mariage, se remet en selle pour trouver l’amour. Elle sera aidée par sa meilleure amie déjantée, son love coach et son fils ! Rdv ce vendredi et samedi.

Enfin au gymnase de Mayet, une soirée Blackminton est organisée. C’est une version nocturne et lumineuse du badminton, jouée sous lumière noire. Les volants, raquettes et lignes du terrain brillent grâce à des couleurs fluorescentes, créant une ambiance unique et festive !

Maine-et-Loire

Le magicien Clément Blouin est au Balcon à Cholet ce vendredi et samedi. Un stand up durant lequel Clément vous raconte, avec humour, comment la magie a changé sa vie. Parce que oui, l’illusionniste est aussi humoriste !

Le Neko Light Orchestra est ce samedi au centre des congrès d’Angers, pour deux concerts inédits : samedi après, la reprise des musiques de la saga Harry Potter, et samedi soir, les musiques du Seigneur des Anneaux et Game of Thrones.

Un vide-grenier organisé à Saumur ce dimanche, en faveur de la Ligue contre le cancer du Maine-et-Loire. Rendez-vous à l’espace André Lacaze, de 8h30 à 18h.

Enfin une exposition de Playmobil à découvrir au château d’Angers : « Les Gau-Gau, les Gaulois ! ». Remontez le temps avec nos amis les Playmobil qui vous font découvrir la vie avant le château ! A découvrir jusqu’au 9 mars.