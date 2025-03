Nos idées sorties pour ce week-end du 28 au 30 mars

Spectacles, salons, foires, ou encore concerts… il y en aura ce week-end encore pour tous les goûts ! Voici une liste non exhaustive des évènements programmés près de chez vous.

Essonne

Vous le connaissez en duo avec Boulevard des Airs, Sylvain Duthu fait aussi un bout de chemin solo. Retrouvez-le sur la scène du Rack’Am à Brétigny-sur-Orge, ce samedi soir à partir de 20h30.

Le Cercle des Poètes disparus a été adapté en pièce de théâtre, et c’est à découvrir ce samedi soir à l’espace culture Jean-Jacques Robert à Mennecy à 20h30.

Ce samedi toujours, soirée spéciale Pop-Rock années 80 à l’Usine de Marcoussis. Sur scène, le groupe Eponyme 80-89, avec les plus grands hits de Prince, Génesis, ou encore, Kool and the gang.

Une comédie musicale qui devrait plaire à vos enfants ! La Reine des Neiges à découvrir au théâtre de Yerres. 6 artistes sont sur scène en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons du dessin animé. Ça se passe ce dimanche à 15h.

Loiret

Beaucoup de choses au programme de ce weekend ! Tout d’abord, une boutique éphémère est à découvrir place d’Arc à Orléans jusqu’à samedi : Les P’tites Z’occaz vous proposent une large sélection de produits d’occasion, pour enfants, en vente à petits prix.

Olivet fait son carnaval… Rendez-vous ce dimanche, pour le défilé qui partira à 15h30 de l’église Notre-Dame-du-Val. Carnaval également ce weekend à Bellegarde, Lorris et La Ferté St Aubin.

Côté spectacles, sont à découvrir : « Holiday On Ice, No limits » ce samedi et dimanche à l’Arena CO’Met, Artus du côté du Zénith d’Orléans et Jeanfi Janssens sera lui sur la scène du Palais des congrès ce vendredi soir.

Le salon du livre jeunesse Val de Lire est de retour à Beaugency pour une 40e édition. L’évènement vise à promouvoir la littérature jeunesse. Ça se passe tout ce weekend, au complexe Alain Jarsaillon.

La Foire de Montargis s’installe au Jardin du Pâtis dès ce vendredi, jusqu’à dimanche. Concerts, ferme pédagogique, et autres animations sont au programme de ce week-end festif.

Loir-et-Cher

Coup d’envoi ce samedi du festival « La jeunesse bouquine à Savigny-sur-Braye ». Des contes, expos, ateliers, ou encore spectacle sont programmés tout au long du mois d’avril à la médiathèque.

C’est le printemps au château de Cheverny ! Pour l’occasion, les jardins ont été décorés par l’École Nationale des Fleuristes, avec des créations florales inédites, et la décoration de Pâques dans les 6 jardins et le château lui-même. Et puis ne manquez pas l’évènement chaque année à Cheverny : le ruban de 500 000 tulipes.

Le Carroir à la Chaussée-Saint-Victor accueille le Selena Show. Un spectacle transformiste, avec des danseurs et danseuses. Et découvrez en première partie Clem Chouteau, artiste révélé à The Voice.

Indre-et-Loire

Ce week-end se tient la 23ème édition de la Roue Tourangelle. La course cycliste relie Chinon à Tours. En parallèle, un festival vélo est organisé, avec notamment des animations et un village gastronomique.

Plusieurs spectacles au programme de ce week-end : ce samedi, l’humoriste Felix Dhjan et Alison Wheeler sont sur la scène au Palais des Congrès. Et puis Queen est à l’honneur à l’espace Marlaux à Joué les Tours. Le spectacle hommage à Freddie Mercury, The World of Queen, vous retrace l’histoire et la musique du groupe mythique.

Une journée shopping ce dimanche à Azay-le-rideau. Le salon des vendeurs indépendants et artisans se tient à la salle polyvalente Auguste Rodin. 25 exposants seront présents, autour du parfum, des cosmétiques, vêtements ou encore loisirs créatifs.

Un vide-dressing est organisé à St Avertin ce samedi à La Bonne Récolte. L’entrée est gratuite, et ça se passe de 9h à 18h.

Cher et Indre

Une soirée cocooning à Balnéor de St-Amand-Montrond ce vendredi soir. Au programme :m accès privilégié aux espaces bien-être, dans une ambiance musicale et relaxante. Une pause gourmande sera également proposée.

A découvrir au MACH 36 de Déols ce samedi : les Goldmen, le tribute band qui reprend tous les hits de Jean-Jacques Goldman.

Le steward le plus connu de France est, quant à lui, sur la scène du Palais d’Auron à Bourges. Jeanfi Janssens revient avec un nouveau spectacle dans lequel il raconte sa découverte du show-business.

Une pièce de théâtre qui vous parlera sûrement, à découvrir salle Edith Piaf à Châteauroux : « les parents viennent de mars, les enfants du Mc Do ». Une comédie qui étudie les relations parents-enfants, et qui devrait vous faire rire !

Bourgogne et Allier

Jahneration est en concert au café Charbon ce samedi soir. Le duo parisien s'impose aujourd’hui sur la scène reggae française, et comptabilise déjà 8 ans de tournée.

Au théâtre municipal de Nevers, l’humoriste Alexis Le Rossignol est à découvrir. Anecdotes hilarantes et improvisation sont au menu de ce stand up qui tente de répondre à la question « Qu’est-ce qu’on fait de nos vies ? ».

Une soirée retro-gaming à Saint-Sauveur-en-Puisaye ce vendredi soir. Au programme : une soirée pleine de nostalgie avec les jeux vidéos de l’époque. Rendez-vous au Café de la Poèterie.

Enfin à Montluçon, Laura Laune vous attend au centre Athanor ce samedi soir. L’humoriste belge revient avec un nouveau spectacle à l’humour toujours aussi noir et irrévérencieux.

Sarthe

Le championnat de France Superbike fait son grand retour sur le circuit Bugatti. Près de 200 pilotes sont attendus samedi et dimanche, avec 14 courses organisées sur le week-end.

La fête foraine toujours en place au Panorama du Mans. Profitez des nombreuses attractions jusqu’au 6 avril.

A Antarès, c’est le spectacle évènement The World of Queen qui est à découvrir sur la scène ce vendredi soir. Le spectacle rend hommage à Freddy Mercury pendant 2 heures, à travers tous les titres phares du groupe mythique Queen.

Moncé-en-Belin fête le Carnaval ce samedi. Un défilé est programmé à partir de 16h, suivi à 17h45 de l’embrasement de Monsieur Carnaval. Des animations pour les plus petits sont proposées dès 14h30.

Maine-et-Loire

Le Festival international Vive la Magie est au centre des congrès d’Angers ce samedi. Sur scène, les numéros proposés seront divers et variés, avec des artistes aux univers différents : Grande illusion, magie high-tech, ou encore mentalisme sont notamment au programme.

Juste avant, le centre des congrès accueillera le chanteur Vincent Niclo et son Bel Canto Tour ce vendredi soir. Et puis dimanche, découvrez sur scène Alison Wheeler et son one woman show « La promesse d’un soir ».

Les Harlem Globetrotters sont à l’Arena Loire de Trélazé ce vendredi soir. C'est l'occasion de voir les stars du basket -ball réaliser des prouesses et des figures spectaculaires !

36ème édition de Saumur Voltige dès ce jeudi et jusqu’à dimanche au Cadre Noir. Une compétition qui mêle émotions, danse et spectacle. De véritables shows à couper le souffle sont à découvrir.