Nos idées sorties pour ce week-end du 28 février au 2 mars

Pièces de théâtre, stand up, et bien sûr salons en tout genre… Ce week-end encore, de nombreuses idées sorties sont proposées près de chez vous. Voici ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

L’espace culture Jean-Jacques Robert de Mennecy accueille ce samedi Gus l’Illusionniste. Il est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle « givré », dans lequel il mêle humour et magie.

Le théâtre de Yerres, lui, accueille la pièce de théâtre « L’art du couple ». Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s'amusent avec les problématiques du couple.

Un « bœuf musical » samedi soir à l’Espace Georges Brassens d’Itteville. Alors non, on ne parle pas de viande, mais de musique. Les musiciens de la ville vous proposent une soirée tout en chanson, convivialité et bonne humeur.

De la musique toujours à l’Usine Marcoussis, avec une soirée hommage à Queen, avec le Queen Killers Tribute. Un groupe de passionnés, musiciens professionnels, reprend les plus grands hits du groupe de Freddy Mercury.

Loiret

L’art du tatouage revient à Orléans CO’Met ! A compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche, 400 tatoueurs nationaux et internationaux sont réunis pour l’Orléans Tattoo Show. Concours de tatouage, concerts et autres animations sont au programme.

Le carnaval de Jargeau se tient ce dimanche, et le 9 mars prochain… Un évènement en deux temps, avec défilé de chars, déguisement, et fanfares au programme. La fête foraine est aussi accessible depuis mercredi, au Mail Porte Madeleine.

Nouvelle édition samedi de l’opération « J’aime la Loire propre ». Des centaines de bénévoles se réunissent pour nettoyer les berges de la Loire. 16 points de collecte sont organisés. Rendez-vous sur jaimelanaturepropre.fr pour trouver votre point de rendez-vous.

Et puis journée portes ouvertes ce samedi à Dry. L’école alternative Upaya vous accueille de 10h à 13h, pour vous présenter le concept de l’association. Upaya est une école qui accueille des enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans, reconnue par l’éducation nationale, qui offre une éducation scolaire au cœur de la nature.

Loir-et-Cher

La 12ème édition du salon du tourisme en Sologne a lieu ce samedi. Un rendez-vous qui vise à présenter aux familles comme aux professionnels le territoire, et donner pourquoi pas quelques idées de destinations. Rendez-vous au Domaine de Courcelles, l’entrée est gratuite.

Le Carroir à La Chaussée St Victor accueille la 6ème édition des heures magiques ce samedi et dimanche. Plusieurs illusionnistes sont attendus, et notamment Gaël le magicien. Séance de dédicaces et rencontre avec les artistes sont également au programme de ces deux jours.

Un championnat du monde un peu spécial a lieu à Lavardin dimanche : le championnat du monde de la Chouine, un ancien jeu de carte qui connait son petit succès dans la région. Enfants et adultes y participent.

Coup d’envoi des festivités du Carnaval de Oucques ce dimanche : défilé de chars et musique sont au programme. Le défilé débutera à 15h. Puis rendez-vous également le dimanche 9 mars pour la suite des festivités.

Indre-et-Loire

Plusieurs spectacles également à découvrir ce samedi : Gad Elmaleh est sur la scène du parc des expos de Tours avec son one man show « lui-même ». Au même moment, Tanguy Pastureau est au Palais des congrès avec son spectacle « un monde hostile pour un cœur tendre ». Palais des congrès qui accueillera le spectacle « les hommes viennent de Mars, les femmes de Venus », dimanche. Enfin samedi, la Comédie de Tours accueille l’humoriste Rosa Bursztein.

Oldelaf est à l’espace culturel d’Avoine ce vendredi soir. A l’occasion de son nouvel album « Saint-Valentin », Oldelaf sillonne les routes de France avec ses musiciens pour livrer une prestation drôle, comme il en a le secret !

Un escape game à Maison Lacheteau à Rochecorbon ! Venez découvrir le jeu de piste immersif dans les caves troglodytes : le Sparkling game. En équipe de 2 à 8 joueurs, partez dans les caves pour suivre pas à pas les énigmes et indices qui vous permettront d'aider la famille Lacheteau à protéger la méthode traditionnelle de notre vin effervescent !

Cher et Indre

Des ateliers « santé et vitalité » proposé à Châteauroux. Des rendez-vous pour mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, augmenter sa mobilité, sa force et sa souplesse. Organisés par Tiphaine de l’Envie-Corps Danse, ces ateliers de 3h sont proposés notamment les 2-9-15- et 23 mars.

A Martizay, le salon du bien-être se déroule ce dimanche à la salle des fêtes. Au même moment, la ville célèbrera le Carnaval. Au programme : défilé de 6 chars décorés par des bénévoles, le tout en musique. Départ à 10h30.

Le 49ème semi-marathon de Vierzon a lieu ce samedi ! Au programme, deux circuits : 21km100 ou 5 km. Un itinéraire au cœur du quartier de Villages.

Le concert des Goldmen qu’on ne présente plus, fait escale au théâtre de Vierzon ce jeudi et vendredi soir ! Le groupe phare rendant hommage aux titres légendaires de Jean-Jacques Goldman a su ravir les fans. Les performances live de Goldmen vous promettent une soirée de nostalgie, avec des hits qui ont marqué des générations.

Bourgogne et Allier

Encore quelques jours pour profiter du Air Parc à Auxerrexpo. Jusqu’à mercredi, de nombreuses attractions sont accessibles pour les enfants, sur 5000 m2. Parcours jungle, western, ou aventure, babyfoot humain, et toboggans sont proposés, ainsi qu’un espace pour les moins de 5 ans.

Dernier week-end pour profiter également de Youplapark à Montluçon. Un maxi parc de jeux couvert, pour les enfants, installé au centre Athenor.

Soirée électro au Tip’s à La Charité sur Loire. La troisième édition de l’Electrorama a lieu ce samedi soir, de 22h à 3h du matin. Deux DJ vont se relayer pour vous faire danser sur de la House jusqu’au bout de la nuit.

Les boucles de Lindry se tiennent dimanche. C’est la 5ème édition de cet évènement, qui s’adresse aux randonneurs, coureurs. Marche nordique, VTT ou canicross sont également proposés. L’évènement est organisé au profit de l’association « des petits pas pour Léonie ».

Sarthe

Trois humoristes à découvrir ce weekend : Ahmed Sylla à Antarès ce vendredi soir avec son spectacle « Origami ». Au palais des congrès et de la culture, c’est Waly Dia qui vous attend. Et puis ce vendredi soir également, je vous conseille vivement le spectacle de Blandine Lehout à la Comédie. Cette mère de famille parfaitement imparfaite, dans laquelle on se reconnait toutes !

Le show événement « Stories » par les finalistes d’Incroyable Talent est à découvrir au palais des congrès du Mans également. La RB Dance Company vous emmène à la découverte de l’histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit l’ascendance oppressante de son réalisateur.

À la flèche, place à la Foire des Cendres ce samedi. Manège à sensation vous attendent à partir de samedi et jusqu’au 16 mars.

Et puis rendez-vous jeudi prochain, au stade Marie Marvingt au Mans, pour le salon Jobfest, 24H pour l’emploi et la formation. De nombreuses offres sont à pourvoir, dans divers secteurs représentés comme l’industrie, l’agriculture, la santé ou l’informatique.

Maine-et-Loire

Une soirée placée sous le signe de l’humour aux Folies Angevines ce vendredi soir. Pour la journée internationale des maladies rares, le Festi’Rares organise une soirée stand up. Plusieurs humoristes proposeront des sketchs autour du thème des différences.

Et de l’humour toujours ce samedi soir, avec Ahmed Sylla. L’humoriste vous donne rendez-vous au parc des expos d’Angers avec son spectacle « Origami ».

A Cholet se tient tout ce week-end le salon habitat et jardin. 180 exposants sont attendus au parc expo.

Avis aux amateurs de pop culture et rendez-vous ce samedi et dimanche au Saumur Gaming Room, au parc des expositions du Breil. Différents tournois de jeux vidéos rétro et d'aujourd'hui sont organisés, ainsi qu'un défilé et un concours cosplay avec un jury de professionnels.