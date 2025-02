Nos idées sorties pour ce week-end du 7 au 9 février

Un week-end marqué notamment par l’évènement « La Nuit des livres Harry Potter ». De nombreuses librairies en France y participent, en organisant diverses animations, que ce soit en journée ou en soirée. L’évènement est à l’initiative de Gallimard Jeunesse. Vous retrouvez d’ailleurs le recensement des évènements sur le site de l’éditeur.

Voici ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Une soirée Harry Potter est organisée ce vendredi à la médiathèque Diane-de-Poitiers d’Étampes. De nombreuses animations sont au programme. Découvrez tout d’abord quelle est votre maison et participez à des jeux sur le thème de Harry Potter. Et vous êtes invités à venir déguisé !

Le festival de cirque contemporain Les Hivernales fait escale ce dimanche au théâtre de Bligny. À découvrir, le spectacle ” À Tiroirs ouverts ” avec la compagnie Majordome.

Le Retrogames Show – Culture Pop 2, à suivre ce week-end à la salle polyvalente de Bouray-sur-Juine. Au menu : tournoi de jeux vidéos, concours cosplay, expo, retrogaming et marché geek.

Loiret

Le cocorico festival créé l’évènement ce week-end… Après l’édition estivale, place à l’édition hivernale ! Rendez-vous ce vendredi et samedi au château de la Ferté-Saint-Aubin, où des DJ sets enflammés sont programmés de 19h à 3h du matin.

Une soirée Harry Potter au Château de Sully-sur-Loire ce vendredi soir ! Le temps d’une soirée, venez (re)découvrir l’univers du célèbre sorcier : quizz, concours de costumes, jeu-enquête, ou lecture… vous attendent. Un parcours enfant et un parcours ados-adultes seront prévus. La thématique de cette année : "Soigner les bêtes fantastiques"

11ème édition de la traditionnelle braderie d’hiver à Orléans. Elle a débuté mercredi, et se poursuit jusqu’à samedi. Les commerçants du centre-ville écoulent leur stock à petits prix. Grande nouveauté par ailleurs cette année : le musée des beaux-arts fait également sa braderie dans sa boutique en rez-de-chaussée, jusqu’au 16 février.

Loir-et-Cher

Soirée Zen à Vendôme : de 19h à 21h30, profitez des activités libres dans les bassins, du sauna, hammam. Des activités sur inscription sont également proposées : gym douce, stretching, yoga du visage, et sophrologie.

Une comédie à découvrir ce dimanche à Savigny-sur-Braye : Cravate Club. La pièce parle de l’amitié entre 2 hommes. Le pitch de départ : Votre meilleur ami ne peut pas venir à la fête organisée par votre épouse pour votre anniversaire. Ce petit rien va tout fissurer.

Enfin la clôture du festival Graine de Lecteur à Blois, aura lieu ce samedi à 16h, à l’Espace Quinière Rosa Parks. Au programme, deux spectacles à destination des enfants : « Graine d’artistes » et « Tout un art ».

Indre-et-Loire

La patinoire éphémère d’Amboise ouvre ses portes ce samedi, et jusqu’au 9 mars. Des animations sont programmées pour l’inauguration, comme une tempête de bulles pour les enfants, ou un spectacle sur glace. Tout au long du mois, des soirées seront organisées.

Une exposition Playmobil est à découvrir au Château de Langeais, dès ce samedi, et jusqu’au 31 août. Le thème ? Les Aventures fantastiques du Moyen-Âge.

Le traditionnel pot au feu de Tours est de retour ce samedi ! Pour cette édition 2025 du banquet, vous aurez le choix entre le pot au feu traditionnel revisité par le chef Kévin Gardien et sa version végétarienne. Rendez-vous Place des Halles, de 11h30 à 15h.

Enfin ce n’est pas ce weekend, mais mardi prochain, aux Studios de Tours une avant-première est à découvrir ; celle du film Le Système Victoria, de Sylvain Desclous. L’histoire de David qui rencontre Victoria, interprétée par Jeanne Balibar. Entre relation passionnelle et enjeux professionnels, David va se retrouver pris au piège d’un système qui le dépasse... Sortie prévue le 5 mars.

Cher et Indre

3ème édition ce vendredi soir de la Winter Party à la patinoire d’Issoudun. Patin à glace et DJ sont au programme. Des freestyleurs sur glace seront également présents pour le show.

Et toujours dans l’Indre, une soirée Fluo est organisée ce samedi, salle des fêtes de Valençay. Une soirée pour danser, et chanter sur les meilleurs hits des années 80 à aujourd’hui.

Le créateur de Dragon Ball à l’honneur à l’Equinoxe de Châteauroux, pour les rendez-vous gamers. Atelier doublage, tournoi Dragon Ball FighterZ ou encore blind test animé sont au programme de ce samedi.

Le spectacle de Gus est à découvrir au Palais d’Auron ce samedi. Découvrez les nouvelles prouesses de l’illusionnistes, encore plus spectaculaires. Le tout, avec humour !

Bourgogne et Allier

Le salon de l’étudiant et de l’apprentissage se tient à Auxerrexpo vendredi et samedi. L’occasion pour les étudiants et futurs étudiants de se renseigner sur leur avenir et découvrir de nombreuses filières professionnelles.

A l’approche de la St Valentin, une soirée Speed Dating Dansant est organisée ce samedi au Nell’s Pub à Pont sur Yonne. L’occasion de montrer vos meilleurs pas de danse ! Inscription obligatoire en amont.

Enfin soirée Stand Up au Belzebuth à Nevers. Le Comedy Club dijonnais La Récréation Stand Up prend ses quartiers pour vous proposer trois humoristes talentueux : Thomas Cottin, Manu de Gray et Thiébaud Derozier. Réservation auprès du Belzébuth.

Sarthe

Vitaa en concert à Antarès ce vendredi soir ! La chanteuse est actuellement en tournée dans toute la France avec son dernier album « Charlotte ». Et toujours au Mans, un spectacle d’humour également à découvrir à la Perche Comedy Club, celui de Nordine Ganso intitulé « Violet », que vous avez peut-être pu découvrir sur les réseaux.

Si vous cherchez quoi faire l’été prochain, peut-être un voyage à vélo ? La 38ème édition du festival international du voyage à vélo se tient au Palais des Congrès ce weekend. Voyageurs, auteurs, sont attendus autour d’ateliers ou de projections de films. De quoi vous donner des envies d’évasion !

Enfin une soirée jeux à Marigné-Laillé, avec la ludothèque ambulante du Bélinois. Rendez-vous à la salle des fêtes, de 17h30 à 23h.

Maine-et-Loire

La 9ème édition du festival Food d’Angers se poursuit ce weekend. Dégustations et découvertes sont au programme de ce festival qui met à l’honneur l’alimentation locale. Le programme des évènements est sur foodangers.fr.

A Chalonnes-sur-Loire, c’est la 35ème édition du Festival BD – Bulles en Loire. Rencontres d'auteurs et dédicaces, expositions, animations et concours de BD amateurs sont au programme.

Enfin on fête le Nouvel An Chinois à la salle polyvalente de Denée ce samedi. A cette occasion, des ateliers « pratiques traditionnelles énergétiques » sont organisés avec des professionnels en shiatsu ou réflexologie, suivi d’un repas chinois animé par 3 conteuses.