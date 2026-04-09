Nos idées sorties pour le week-end du 10 au 12 avril

Découvrez notre sélection d'idées sorties pour le week-end du 10 au 12 avril.

Des concerts à prévoir ce weekend, à commencer par Vanessa Paradis à l’Arena Trélazé ce soir. La chanteuse revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul. Ridsa est à l’Astrolabe d’Orléans demain… et c’est complet ! À Orléans toujours, la dernière promo de la Star Academy est sur la scène de l’Arena ce soir, mais aussi à l’Arena Loire de Trélazé dimanche.

Le festival Chorus des Hauts-de-Seine fait son retour cette année à la Seine musicale à Paris, et donne symboliquement le coup d’envoi de la saison des festivals. Au programme ce weekend : Louane, La Mano, Ebony, ou encore Keblack.

A Paris, nos enfants peuvent s’entrainer à devenir des supers héros ! Dès 5 ans, ils peuvent rejoindre l’équipe de Miraculous, pour vivre un entraînement immersif pour sauver la ville. La Miraculous Experience est proposée au MOIR au sein du Paris Marriott Rive Gauche, jusqu’au 3 mai.

On reste à Paris avec une exposition immersive à ne pas manquer : Passion Japon, au parc de la Villette. Vous plongerez au cœur d’un véritable voyage sensoriel, durant lequel vous découvrirez la culture nippone grâce à des projections monumentales, des ambiances sonores enveloppantes et des créations visuelles spectaculaires. Rendez-vous à l’Espace Chapiteaux de la Villette jusqu’au 23 août.

Ce week-end, c’est aussi le marathon de Paris ce dimanche, l’un des cinq plus grands au monde. 60 000 coureurs vont prendre le départ, place de la Concorde. L’arrivée est prévue devant l’Arc de Triomphe.

Les amoureux du café ont rendez-vous au Paris Café Festival, le plus grand salon français dédié – vous l’aurez compris – au café. L’évènement se déroule au Carreau du Temple dans le 3ème arrondissement, et rassemble des torréfacteurs artisanaux, des importateurs ou encore des coffee shops indépendants. L’occasion de goûter des cafés rares et de participer à des démonstrations.