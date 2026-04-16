Nos idées sorties pour le week-end du 17 au 19 avril

Comme chaque semaine, notre rédaction vous liste quelques bonnes idées sorties pour ce week-end du 17 au 19 avril 2026.

À commencer évidemment par le Printemps de Bourges, qui a débuté mardi dernier et qui se termine ce dimanche. Le festival berrichon fête cette année sa 50ème édition ! La programmation de cette année réunit notamment Magic System, Mosimann, Helena, ou encore Gims.

Le Comic Con France débarque à Paris Expo à Villepinte. Samedi et dimanche, la pop culture est à l’honneur. Des acteurs emblématiques sont attendus, comme Elijah Wood du Seigneur des Anneaux, Aaron Paul de Breaking Bad, ou Ian Glenn de Game of Thrones. Et puis, bien sûr, de nombreuses animations sont programmées.

Un autre salon à Paris : le Festival du Livre au Grand Palais. Il démarre ce vendredi, et réunit jusqu’à dimanche les grands auteurs du moment. Plus de 400 rencontres sont programmées.

Ce week-end marqué par la 2ème édition de La nuit des Monuments. Partout en France, des monuments s’illuminent à la nuit tombée, pour offrir un parcours inédit aux visiteurs. Parmi les lieux participants, on retrouve le château de Beaugency dans le Loiret, Blosset dans le Cher, ou encore le Château Gaillard en Indre-et-Loire.

Ce samedi a lieu le Disquaire Day, partout en France. Au programme de cette nouvelle journée des disquaires indépendants ? Des vinyles à choper en édition limitée chez de nombreux disquaires indépendants, mais aussi une série d'événements musicaux exclusifs.

A Paris, c’est la 63ème édition de la Giant Free Troc Party ce dimanche. Le concept est simple : le troc. Vous ramenez les affaires dont vous ne voulez plus, et vous prenez ce que vous voulez. Et tout ça, gratuitement. Ça se passe à l’Académie du Climat dans le Marais, pour deux sessions à 11h15 et 12h30.

Une chouette idée de sortie à faire avec les enfants à Paris : Pour les vacances, l’exposition immersive sur les dinosaures revient à l’Atelier des Lumières. On remonte le temps pour aller à la rencontre des dinosaures, jusqu’au 3 mai.