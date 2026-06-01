Patrick Bruel annule sa tournée d'été : quels recours pour le public ?

Coup de tonnerre dans le paysage musical français. Patrick Bruel a annoncé l'annulation de l'ensemble de ses concerts programmés entre juin et septembre 2026 dans le cadre de sa tournée anniversaire Alors regarde 35.

Cette décision intervient alors que l'artiste est visé par plusieurs enquêtes judiciaires pour viols et agressions sexuelles, des faits qu'il conteste. Une douzaine de dates sont concernées en France, en Belgique et en Suisse, dont plusieurs concerts prévus au Cirque d'Hiver à Paris ainsi que de nombreuses apparitions en festival.

Pour les spectateurs, les modalités varient selon les événements. Dans la plupart des salles, les billets seront remboursés, parfois automatiquement, parfois sur demande auprès des points de vente. Les festivals adoptent quant à eux différentes stratégies. Certains recherchent déjà une nouvelle tête d'affiche, tandis que d'autres proposent aux festivaliers de conserver leur billet ou de demander un remboursement.

Patrick Bruel laisse les organisateurs face à un casse-tête

L'annulation de la tournée représente également un défi économique important. Plusieurs organisateurs ont expliqué qu'ils ne disposaient pas des moyens juridiques ou financiers nécessaires pour annuler eux-mêmes les concerts.

La société de production de Patrick Bruel, 14 Productions, a donc pris l'initiative de suspendre les dates estivales afin d'éviter un climat de tension autour des événements. Selon plusieurs observateurs du secteur, le coût global de ces annulations pourrait se chiffrer en millions d'euros.

Malgré ces reports, certains festivals tentent déjà de sauver leur programmation. À Saverne ou encore à Jullouville, les organisateurs travaillent activement à trouver un artiste capable de remplacer l'interprète de Casser la voix.

Reste désormais une grande question : la tournée prévue à partir d'octobre pourra-t-elle réellement avoir lieu ? Plus de trente concerts sont toujours programmés à travers la France, la Belgique et la Suisse.

Mais la pression continue de monter autour de l'artiste. Une pétition réclamant l'annulation de sa tournée a déjà recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures, tandis que la CGT Spectacle demande un réexamen de la licence de producteur de spectacles de sa société.

À ce stade, les concerts prévus à l'automne restent maintenus, mais leur tenue dépendra de l'évolution de la situation judiciaire et médiatique dans les prochains mois.