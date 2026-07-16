Nos idées sorties pour le week-end du 17 au 19 juillet

Quoi de prévu ce week-end ? Voici nos idées sorties pour ce week-end du 17 au 19 juillet 2026.

Le Festival des Vieilles Charrues débute ce jeudi en Bretagne. Avec une programmation all star. Katy Perry, Disiz, Aya Nakamura, Mika, ou encore Orelsan sont annoncés.

Musique également au Lovely Brive Festival, qui reçoit aussi Katy Perry et Aya Nakamura. Mais pas que. Charlotte Cardin, Marguerite, Jérémy Frérot, ou encore Zaho sont au programme.

Le Festival de Nîmes se poursuit tout ce week-end, avec de beaux concerts à prévoir aux Arènes. A commencer par Bigflo et Oli ce jeudi soir. Christophe Maé ce vendredi, Charlotte Cardin et Sébastien Tellier ce samedi.

La 80ème édition du Festival d’Avignon se poursuit. Jusqu’au 25 juillet, de nombreux spectacles sont programmés. L’an dernier, le rendez-vous avait battu son record de fréquentation avec plus de 118 000 billets vendus.

Une institution dans le sud-ouest : les Fêtes de Bayonne ! Depuis hier et jusqu’à dimanche, immense fête dans les rues de la ville tout ce week-end. L’évènement rassemble chaque année plus d’un million de personnes !

Un tout nouveau rendez-vous est à découvrir à Orléans : The Crown Games Basket. Ce vendredi et samedi, CO’Met devient le théâtre de ce rendez-vous qui mêle haut niveau et culture urbaine. Il s’agit d’un tournoi de basket, mais pas que. Un véritable show sera proposé au public.

Ce dimanche a lieu la journée internationale des Châteaux. Alors, pas d’opération marketing particulière autour de cette journée, mais c’est l’occasion, pourquoi pas, de voir ou revoir les 45 000 châteaux que compte la France ! Cette journée a pour but de mettre un coup de projecteur sur notre patrimoine.