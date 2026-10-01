Nos idées sorties pour le week-end du 2 au 4 octobre

Notre rédaction sélectionne pour vous, chaque semaine, quelques idées sorties. Voici ce qui vous attend du 2 au 4 octobre 2026.

De la musique tout d'abord avec des concerts à ne pas rater, et notamment Marine au Mach 36. La gagnante de la Star’Ac 2024 est en tournée, et sera donc sur la scène de Châteauroux ce samedi soir.

Deux dates parisiennes pour Matt Pokora. Le chanteur investit ce vendredi et samedi soir l’Adidas Arena, dans le cadre de son Adrenaline Tour.

Le Paris Manga Sci-Fi Show aura lieu ce samedi et dimanche à Paris Nord Villepinte. 300 stands accueilleront les visiteurs, et 4 scènes sur plus de 35 000 m2. Le salon réunit dans un même hall l’univers du cinéma, des mangas, des jeux-vidéos et du cosplay.

A défaut d’avoir des places pour Céline Dion à Paris, vous pourrez tout de même plonger dans l’univers de la chanteuse, avec le spectacle « Génération Céline », sur la scène d’Auxerrexpo dimanche. 4 voix reprennent les plus grands titres de la chanteuse.

Coup d’envoi ce vendredi de la Fête de la Science. Jusqu’au 12 octobre, de nombreux rendez-vous et animations gratuits, destinés au grand public et aux familles, sont organisés. Rencontres, spectacles et ateliers pratiques… Un évènement qui vise à vulgariser la science et la rendre accessible par tous. Tout le programme est à retrouver sur https://www.fetedelascience.fr/

Depuis mardi et jusqu’au 17 octobre a lieu la 40ème édition du Festival de Marne, dans le Val-de-Marne. Sur scène sont attendus notamment Benjamin Biolay, Charlie Winston, Pony Pony Run Run, Lilly Wood and The Prick, ou encore Sinclair.