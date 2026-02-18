Nos idées sorties pour le week-end du 20 au 22 février

Découvrez nos idées sorties pour ce week-end du 20 au 22 février 2026.

C’est l’un des plus grands salons grand public de France. Le salon de l’agriculture s’ouvre ce samedi porte de Versailles à Paris. Plus de 1 000 exposants, animaux, produits du terroir, agriculteurs, animations et visiteurs venant de toute la France et de l’étranger sont attendus. Le salon dure jusqu’au 1er mars.

À l'occasion du Nouvel An Chinois, le Centre culturel de Chine à Paris propose un spectacle son et lumière gratuit, jusqu’au 25 février prochain. Cette immersion visuelle projette les spectateurs au cœur des grottes millénaires de Yungang en Chine. Le spectacle est gratuit, mais il est conseillé de réserver en amont son créneau de visite.

Le rock à l’honneur au Zénith d’Orléans ce vendredi soir avec l’évènement : The Rock Symphonie Orchestra. Un orchestre complet reprend les plus grands hits de Queen, Muse ou Dépêche Mode. Il est accompagné de choristes, pour livrer une prestation inattendue.

Un lieu magique à découvrir pour les enfants dans le 19ème arrondissement de Paris : Little Villette propose régulièrement des activités artistiques et ludiques pour les plus jeunes, et ce week-end est placé sous le thème des LEGO. Durant ces deux jours, les petits architectes en herbe pourront construire les villes de demain grâce à des LEGO et Duplo XXL. Ces animations sont 100% gratuites et ouvertes aux petits dès 2 ans.

Un drôle de spectacle à voir au Grand Palais à Paris : jusqu’au 1er mars, venez assister au montage d’une maquette du Grand Palais… tout en LEGO. C’est accessible gratuitement dans le Salon Seine. Enfants et adultes peuvent assister à cette longue construction, et découvrir chaque jour la maquette qui change et se complète.

Il est considéré comme l’un des plus importants carnavals à thème de France : le carnaval de Jargeau attire chaque année plus de 10 000 spectateurs. Rendez-vous ce dimanche dans le Loiret pour la grande parade et l’embrasement du bûcher. Cette année, le défilé sera sur le thème des comédies musicales.