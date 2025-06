Nos idées sorties pour le week-end du 20 au 22 juin

Le week-end sera marqué par de nombreux évènements organisés ce samedi pour… la fête de la musique ! De nombreuses communes organisent des concerts gratuits pour l’occasion. Ce samedi également, certaines ont choisi de fêter la Saint-Jean avec l’allumage d’un feu, comme le veut la tradition.

Voici une liste non exhaustive des évènements programmés ce week-end.

Essonne

Rendez-vous à l’Espace J-P Hazard à Oncy pour fêter ce samedi la St Jean ! Structures gonflables pour enfants, repas champêtre, et allumage du feu à la tombée de la nuit sont au programme.

A Paray-Vieille-Poste, une grande vente de livres, CD, BD, ou manga est organisée à l’occasion de la grande braderie de la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry. Cette vente est organisée par les médiathèques de Morangis, Goscinny, et Antoine de Saint-Exupéry, ce samedi, de 10h à 18h.

Enfin à Forges-les-Bains, rendez-vous au parc des Thermes, pour une journée pique-nique et concert gratuit. Des activités musicales seront proposées, et le groupe Carbone sera en concert.

Loiret

Ce Samedi, Orléans devient un restaurant géant à ciel ouvert, avec l’évènement Orléans à croquer. Avec votre carnet gourmand à 7€ en poche, partez explorer la ville et déguster des bouchées, des mets ou encore une sélection de vins chez les partenaires de l’évènement, pour 2€ à chaque fois. Une opération qui a lieu toute la journée. Plus d’infos sur orleansandco.fr.

À Fleury-les-Aubrais, le Moule à Gaufres présente samedi le Festival du Vivre-ensemble, un évènement gratuit pour sensibiliser un public familial à la diversité. Des ateliers seront proposés par une douzaine d’associations locales, et une soirée stand-up est programmée en soirée.

Enfin à Ingré, 3 jours de fête en perspective, dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. C’est la 3ème édition du Fest’I, pour petits et grands. Spectacles, concerts, ateliers, et jeux en tout genre sont au programme.

Loir-et-Cher

Un week-end marqué par la 4ème édition du Chambord Live ! Après Sting, David Guetta ou Imagine Dragons, ce sont les Black Eyed Peas qui se produiront sur la scène devant le château ce dimanche.

L’escape game géant « Lupin dans la ville » débarque à Blois ce dimanche. Un jeu de piste à énigmes est organisé dans la ville. Rendez-vous place Jean Jaurès. Inscriptions obligatoires au préalable.

Enfin à Salbris, c’est la 3ème édition du festival historique Salera, la Sologne antique. Plongez dans l'histoire de la bataille de Noviodunum, et explorez l'artisanat gaulois, savourez une gastronomie d'époque et laissez-vous captiver par les récits épiques de batailles légendaires.

Indre-et-Loire

Fête foraine et marché nocturne, en plus de la fête de la musique à Sainte-Maure-de-Touraine… Rendez-vous au parc Robert Guignard ce samedi. La journée se terminera par un spectacle pyrotechnique à partir de 23h.

Avis aux fans de Whitney Houston… L’artiste reprend vie, à travers le Tribute de Belinda Davids. C’est à découvrir ce dimanche, au Palais des Congrès de Tours.

Voyagez à Venise le temps d’un week-end au Château de l’Islette. Ce samedi et dimanche, le Carnaval vénitien s’invite, à travers un défilé et des déambulations dans les jardins du château. Plus de 70 participants costumés sont attendus sur les défilés.

Cher et Indre

Un urban trail au programme de ce dimanche au Blanc : L'association 42km195 Le Blanc vous invite à explorer la ville à travers ses montées, ses descentes et surtout ses escaliers. Des parcours de 6, 10 km et 17 km sont proposés, tout comme une course enfants sans chrono.

A Villedieu-sur-Indre, découvrez le marché gourmand du Berry ce vendredi soir, à partir de 19h. Une quinzaine de producteurs vous donne rendez-vous chaque vendredi de juillet pour savourer les mets berrichons. Profitez de ces marchés sous forme de pique-nique à la belle étoile, accompagné de groupes de musique locaux pour vous divertir.

Dernier week-end pour goûter à la Dolce Vita italienne au sein du village italien installé dans l'ancien parking Jean Valette à St Amand Montrond. Gastronomie et tradition sont à l’honneur.

Bourgogne et Allier

Si vous êtes fan de musiques et plutôt doué pour les blind test, rendez-vous à Saint-Sauveur-en-Puisaye pour la soirée « the Big Blind Test ». Rendez-vous ce vendredi au village culturel La Poèterie pour défier vos connaissances. L’entrée est gratuite.

A Moulins-Engilbert, on fête la Saint-Jean ce samedi, avec fête foraine et défilé aux lampions. Ça se passe au Champ de Foire. Le défilé débutera aux alentours de 21h45-22h.

Enfin à Autun, c’est la Vélorution ce samedi ; une journée dédiée aux deux-roues. Déambulation et animations autour du vélo sont au programme à la Terrasse de l’Europe. Début des festivités à 13h30.

Sarthe

Un humoriste à découvrir à la Comédie du Mans ce vendredi : Rodrigue : Jeune, drôle et plein d’esprit, il décortique avec un regard aiguisé et un sens de l’humour caustique les absurdités de notre société.

Coup d’envoi ce jeudi du Festival Le Mans Fait son cirque. Jusqu’au 29 juin, découvrez une vingtaine de spectacles de cirque sous chapiteau, en salle ou en plein air. Chaque année, le festival réunit plus de 20 000 spectateurs.

Enfin les 12 Heures de course à pied en relais de 5 km sont de retour au stade Michel-Geffroy ce samedi. Nouveauté cette année : l’évènement est ouvert aux marcheurs nordiques en solo ou en équipe. Des animations sont également prévues tout au long de la journée.

Maine-et-Loire

Coup d’envoi ce samedi du Festival de Trélazé, 2ème édition ! Une série de concerts gratuits est proposée, à commencer à Yannick Noah ce samedi. Rendez-vous au parc du Vissoir.

La troupe du Jamel Comedy Club débarque dimanche au centre des congrès Jean Monnier. 6 humoristes sont à découvrir sur scène. Attention, la soirée est déconseillée aux moins de 12 ans. De l’humour, toujours, avec Aymeric Lompret à découvrir ce vendredi soir au Château du Plessis-Macé. Il y a présente son dernier spectacle « Yolo ».

Enfin ce n’est pas ce week-end, mais à partir de mercredi : les Austin Days. Jusqu’au 6 juillet, de nombreuses animations sont programmées pour fêter le jumelage entre Angers et la capitale du Texas. Concerts, rencontres, ou encore expos sont au programme.