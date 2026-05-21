Nos idées sorties pour le week-end du 22 au 24 mai

De nombreuses idées sorties sont programmées ce week-end. Voici une liste non exhaustive d'évènements organisés.

Les fans d’électro vont être servis ce week-end, avec deux évènements à ne pas manquer : Le Cercle Festival au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. Plusieurs artistes sont programmés, dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, et notamment Etienne de Crécy. Puis le Marvellous Island Festival à Torcy, où de nombreux DJs vont se succéder sur la scène de la plage de Vaires-Torcy.

C’est parti pour trois semaines de Fête foraine à Orléans. Le Chapit’O accueille manèges, attractions familiales pour petits et grands, et autres stands de jeux. Et toujours à Orléans, mais dans un tout autre style, c’est l’Orléans Vintage qui vous donne rendez-vous quais de Loire et au jardin de la Charpenterie. A noter une séance de cinéma en plein air, gratuite, ce vendredi soir.

Une nouvelle expo évènement LEGO à Paris à découvrir dès ce samedi à l’espace Champerret. Sur plus de 1500m2, l’exposition « Bricks of Wonder- Au cœur des Bricks » présente plus de 150 créations originales sont à découvrir jusqu’au 16 août, notamment des réalisations en 2D et 3D représentant Ed Sheeran, Mr Bean et Michaël Jackson.

Le château de Vaux-le-Vicomte remonte le temps ce samedi pour le rendez-vous Grand Siècle. Le temps d'une journée, les passionnés de costumes et d'Histoire sont invités à revivre l'atmosphère des fêtes de Louis XIV. Au programme : costumes d'époque, jeux et visite du château. Des animations pour les enfants sont également programmées.

Au Parc Floral de Paris, la pop culture est à l’honneur dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, avec le salon Fantastique et Japan Party. Cosplays, animations, spectacles et nombreux stands de goodies en tous genres vous attendent. Plus de 400 exposants sont attendus.