Nos idées sorties pour le week-end du 27 au 29 juin

La Pop Culture sera à l’honneur notamment ce week-end, avec l’un des évènements phares de la région Centre, le Japan Tours Festival, à Tours. Et les amoureux de cinéma ne seront pas en reste. Avec le coup d’envoi, dimanche, de la Fête du cinéma. Jusqu’à mercredi, toutes les places sont à 5 euros, peu importe le film. À l’affiche notamment : F1 le film avec Brad Pitt, le dernier Pixar Elio, ou encore la comédie de Jean-Pascal Zadi, « le Grand déplacement ».

Voici une liste non exhaustive des évènements programmés ce week-end.

Essonne

Un week-end musical en Essonne, avec la 3ème édition du Festy’Chant au stade municipal de Pecquese. Ce vendredi et samedi, plusieurs groupes vont se succéder sur scène, et pour le public, c’est gratuit.

Même chose à Souzy-la-Briche, où 18 groupes sont attendus sur scène au cœur du parc de la mairie. Pop, rock, jazz… Il y en aura pour tous les goûts, samedi et dimanche. Et puis samedi et dimanche, la fête de la musique joue les prolongations lors de la Fête des Vents à Saint-Michel-sur-Orge. Musique et animations sont au programme.

A Sainte-Geneviève-des-Bois, on redécouvre ce samedi un classique : Le spectacle Émilie Jolie, organisé par Ze Prod Next Door, est une réinterprétation originale du célèbre conte musical. Cette version propose une mise en scène féerique et poétique, mêlant musique, théâtre et émotion, idéale pour un public familial. RDV à la Piscine d’en face.

Loiret

Un humoriste à ne pas manquer ce vendredi soir ! Thomas Marty est sur la scène de l’Arena Co’Met avec son spectacle « Allez, la bise ». Dans son spectacle, Thomas dépeint la vie de jeune trentenaire qui devient notamment papa pour la première fois.

Le centre aquatique L’O à Orléans fête ses 4 ans. Pour l’occasion, des animations sont programmées, comme ce vendredi après-midi avec de l’hypnose, et une soirée nocturne ce samedi.

Un salon du bien-être organisé ce week-end à Saint-Denis-de-L’hôtel. Ateliers, conférences, soins individuels sont proposés salle polyvalente samedi et dimanche.

Loir-et-Cher

Le Foliart Festival revient ce week-end à Montoire-sur-le Loir. L’évènement vise à promouvoir des artistes locaux pendant 3 jours. C’est gratuit, accessible à tous, et se veut éco-responsable. Danse, chant, ou art de rue sont au programme.

Ce week-end marqué également par le festival de Chambord, qui propose une programmation éclectique, à travers l’histoire de la musique. Le tout, dans un cadre fabuleux qui n’est autre que le château de Chambord.

À Seur, rendez-vous à Seur en Fiesta ce samedi ; une fête champêtre avec exposition de voitures anciennes, initiation au tir à l'arc, et animations pour les plus jeunes. En soirée, un concert gratuit orchestré par le groupe TROPICK'SUN est proposé.

Indre-et-Loire

10ème édition ce week-end de l’évènement incontournable désormais de la cité tourangelle : le Japan Tours Festival ! Comme chaque année, le parc des expositions de Tours accueille tout l’univers de la pop culture et du manga. Cosplay, gaming, esport et tradition japonaise sont à l’honneur dès ce vendredi et jusqu’à dimanche.

Pas 10 mais 35… 35ème édition du Festival du Solstice à Loches. Au programme : trois jours de fête avec une quinzaine de concerts ! La journée mettra aussi à l’honneur le jeune public, avec des spectacles et animations dédiés.

À Saint-Avertin, le Domaine de Cangé accueille l’édition 2025 du Festival des Horizons. Au menu de ce weekend : le papa d’Angèle, Marka, la chanteuse cubaine Haila Mompié, les japonais d’Enishi et Yannick Noah ! Deux soirées totalement gratuites.

Cher et Indre

C’est la grande braderie d’été des commerçants de Châteauroux ! Ces derniers écoulent leurs stocks. L’occasion de faire du shopping à petit prix. Des animations pour les enfants sont également proposées gratuitement place de la République.

Si vous avez aimé la série « les chroniques de Bridgerton », cet évènement vous tend les bras : un grand bal esprit Bridgerton est organisé au château de Valençay ce samedi soir. Attention, costume et réservation obligatoire.

Autre ambiance ce samedi soir à la patinoire de Bourges. SakuraBerry célèbre la nuit des arts martiaux. Un spectacle inédit qui mêle arts martiaux et mise en scène son et lumières sera à découvrir. L’histoire raconte le parcours d’une femme en quête de reconstruction.

Bourgogne et Allier

Le Catalpa Festival de retour à Auxerre ce week-end : deux jours de concerts, avec côté programmation : 47Ter, Mosimann, Brocken Back ou encore Feder.

Ce week-end à Luzy, on découvre le festival de l’humour Luzygomatique, parrainé par Smaïn. Au programme : plusieurs humoristes sur scène, et notamment Djamil Le Shlag ou encore Alexandre Pesle, que vous avez découvert dans Caméra Café. Le festival fait son grand retour après 6 ans d’absence.

Ce dimanche, nouvelle édition de la braderie de Nevers. Rendez-vous en centre-ville dès 9h.

Ambiance féria au pied des deux Châteaux d’Eau à Montluçon. Rendez-vous à partir de 17h, pour notamment suivre la finale du TOP 14 sur grand écran.

Sarthe

Un nouveau rendez-vous consacré à la culture japonaise au Mans ! La toute première édition du Le Mans Japan Otaku Festival se tiendra à Antarès ce week-end. Le manga, l’animé et la pop culture, sont à l’honneur. Des ateliers sont programmés, ainsi qu’un concours cosplay, des conférences, concerts et zone gaming.

2ème édition ce samedi de l’évènement Tous au Sport, au Stade Marie-Marvingt. Plus d’une centaine de clubs et associations seront présentes pour partager leurs pratiques, proposer des initiations et des démonstrations.

Le festival Pop au Parc revient pour sa 4e édition au Parc du Château de Sablé-sur-Sarthe. Trois jours de musique, avec des concerts entièrement gratuits et ouverts à tous ! Avec sur scène, notamment, Joseph Kamel samedi soir.

Maine-et-Loire

L’Anjou Vélo Vintage de Saumur revient ce week-end ! 3 jours dédiés au deux-roues, avec au programme : randonnée, animations, pauses gourmandes, village vintage ou encore stage de danses rétro.

Les commerçants en fête à Cholet ce samedi, avec l’évènement « le cœur de ville fête l’été ». Un grand déballage dans les rues est organisé, et de nombreuses animations sont à prévoir.

A Longué-Jumelles, famille, amis et passionnés de musique ont rendez-vous ce vendredi soir pour découvrir le concert estival. Deux Tributes bands seront sur scène : Highphone, qui reprend Téléphone, et Coldplayed, qui reprend Coldplay. Ça se passe à l’esplanade du cube.