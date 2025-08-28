Nos idées sorties pour le week-end du 29 au 31 août

C’est l’un des temps forts de la fin de l’été à Orléans. Le Festival « O’Tempo » se tient à Boigny-sur-Bionne à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche. Youssoupha, Cali, ou encore Jérémy Frérot sont à l’affiche. En parallèle, au Campo Santo ce weekend, le festival « Orléans Joue » revient à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche.

Un festival à découvrir en Loir-et-Cher : La Connexion est un festival éco-responsable de musique créé par des étudiants de Blois, souhaitant rassembler un public large et intergénérationnel. Cette 4ème édition est à découvrir samedi et dimanche aux Jardins de l’Évêché.

Une chasse aux trésors nocturne organisée ce samedi soir à Amboise. À la tombée de la nuit, venez tester en famille votre sens de l’observation et résoudre des énigmes. C’est accessible dès l’âge de 12 ans.

La 22ème édition des Échappées en Loire se déroule ce week-end. 9 randonnées, 11 appellations à découvrir et plus de 5000 participants sont annoncés.

La Halle au Blé de Bourges met l’univers Geek à l’honneur ce dimanche avec l’évènement « Broc’Land Geek », 5ème édition. De nombreux exposants de l’univers du jeu sont attendus sur 2000 m2 d’espace.

La cité des Forges Royales à Guérigny passe à l’heure américaine ce dimanche, à l’occasion de l’American Day. Stands de tatouage, exposition de voitures et motos américaines, et country sont notamment au programme. Et c’est gratuit.

Le 4e festival de théâtre de Montreuil Bellay débute ce jeudi. Jusqu’à dimanche, 16 représentations théâtrales sont au programme.

Dernier weekend pour profiter des animations estivales au Mans. Avec des spectacles de rue programmés samedi et dimanche, tout public, mais aussi les animations au port, parc de l’Île-aux-Planches samedi. Dernier week-end également pour découvrir le spectacle « les nouveaux mystères de la cathédrale », à la cathédrale du Mans.

Enfin les Jardins des Isles de Véretz accueillent ce vendredi soir la soirée Esti’VAL. Karaoké décalé, concert irlandais et musique folk américaine, ou encore spectacle de feu, pyrotechnie et musique électronique vous feront voyager. Entrée libre et gratuite !