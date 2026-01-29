Nos idées sorties pour le week-end du 30 janvier au 1er février

Beaucoup de rendez-vous à ne pas manquer pour ce week-end du 30 janvier au 1er février. Voici une liste non-exhaustive d'idées sorties !

Plusieurs spectacles et concerts à vivre en région. Messmer tout d’abord est au Zénith d’Orléans ce vendredi, au parc expo de Tours samedi et au Palais d’Auron de Bourges dimanche. Samedi, le parc expo de Tours accueille également le spectacle « Génération Celine » ; préparez-vous à vivre un grand karaoké géant, avec la reprise des plus grandes chansons de Céline Dion par les plus belles voix de la scène française.

Enfin au Palais des congrès de Tours, le spectacle Candlelight pose ses valises vendredi et samedi, avec des concerts éclairés à la lueur des chandelles, et qui rendent hommage à Queen ou aux œuvres de Hans Zimmer.

Pour célébrer une décennie de succès, Kendji Girac fête ses 10 ans de carrière. L’artiste aux plus 6 millions d’albums vendus sera ce dimanche sur la scène d’Antarès, et c’est complet !

On file à Paris avec le Mondial du Tatouage. 550 tatoueurs venus du monde entier seront à la Villette. Plus de 30 000 visiteurs sont attendus.

Dans un tout autre style, une exposition insolite est à découvrir jusqu’au 11 avril. Intitulée « I love sushi », le nom parle de lui-même. Cette exposition à la Maison de la culture du Japon, met à l’honneur un mets devenu un symbole du Japon. Découvrez son histoire, son évolution et sa préparation ! Et c’est gratuit.

Un évènement sur les Champs-Élysées ce week-end : ce dimanche à partir de 14h aura lieu le grand défilé du Nouvel An Chinois. Et petite nouveauté : des robots rejoignent la parade traditionnelle. Ils marcheront aux côtés des invités et interagiront avec les spectateurs. 200 000 personnes sont attendues.

On reste à Paris avec cette expérience très originale dans un tout nouveau lieu : Moir Paris. Découvre « TOI », le test de personnalité immersif. À travers huit salles, on vous invite à jouer, prendre des décisions, danser… et chacune de vos réactions est scrutée pour dresser, à la fin, votre portrait ou ora du jour.