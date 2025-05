Nos idées sorties pour le week-end du 30 mai au 1er juin

De nombreuses animations sont en programme de ce week-end, avec notamment, à ne pas manquer, la fête médiévale de Dourdan, la Foire d’Auxerre, ou encore l’évènement équestre Saumur Cheval.

Voici donc une liste non exhaustive des évènements programmés ce week-end.

Essonne

De samedi et dimanche a lieu la Fête médiévale de Dourdan. Le temps d’un week-end, transportez-vous à l’époque du Moyen-Âge, en assistant à un tournoi de chevalerie, en dégustant une cuisine 100% médiévale, et en observant troubadours, forgerons ou potiers… 20 000 personnes sont attendues.

Le Jap’n’Car a lieu ce samedi à Linas. Rendez-vous à l’Autodrome pour une journée dédiée à l’univers automobile et à la culture nippone : Expositions, roulages sur circuit, parades spectaculaires et animations culturelles vous attendent.

Dernier week-end pour profiter du Festival de Jour, de Nuit en Essonne. Pour rappel, de nombreux spectacles d’arts de rue, à ciel ouvert, sont proposés dans le département jusqu’à ce dimanche.

Loiret

La 8ème édition du Roads Urban Festival se tient tout ce week-end à Orléans. La culture urbaine est à l’honneur : street art, street food, sport et streatwear seront mis en lumières durant ces deux jours.

La Fête foraine d’Orléans se poursuit ce week-end au Chapit’O. Elle est ouverte on le rappelle jusqu’au 15 juin.

Un spectacle pyrotechnique à ne pas manquer à Châtenoy ce samedi soir : Rendez-vous à l’étang communal pour découvrir le spectacle « Châtenoy au féminin ». Début du feu d’artifices à 23h.

À Montargis, 5ème édition du salon du Livre. Ça se passe ce dimanche, dans la salle des fêtes de la ville. Une trentaine d’auteurs sont attendus, pour dédicacer notamment leurs ouvrages. Rendez-vous de 10h à 18h.

Enfin ce n’est pas ce week-end, mais à partir de mercredi : le festival de musique de Sully sur Loire. Big Flo et Oli, Louis Bertignac, ou encore Natasha St Pierre sont à l’affiche.

Loir-et-Cher

C’est la Fête de Mer, ce samedi et dimanche. Au programme, de nombreuses animations, et notamment un lâcher de caisses à savon, une fête foraine place de la Halle, et un vide-grenier dimanche.

Au Prieuré d’Orchaise, on fête ce week-end la Fête de la Pivoine. Jusqu’à dimanche, quelques 300 espèces sont à découvrir. Avis aux amateurs et passionnés !

Le spectacle son et lumières du château royal de Blois se poursuit ce week-end. Un festival d’effets spéciaux visuels et sonores, évoquant les épisodes célèbres de l’histoire du château. À découvrir à partir de 22h30.

Indre-et-Loire

La forteresse de Montbazon organise des banquets médiévaux, notamment ce vendredi soir. Au programme : un repas sur la thématique médiévale, animé par des musiciens, conteurs, et magiciens, et une visite aux flambeaux. Il faut réserver sa place en amont.

Un tout nouveau festival voit le jour à Langeais : le Chant des possibles. Un festival autour de la gastronomie, avec animations, ateliers et spectacles sont au programme pendant 3 jours. Les Orgres de Barback donneront également un concert. Rendez-vous au Domaine de la Mulotière.

L’Afrique à l’honneur ce samedi à la Guinguette de Tours sur Loire. Exposition, gastronomie et musique africaine sont mis en lumières, au détour d’animations et concerts. Et si vous aimez danser, un bal "afro" avec des enchaînements à apprendre puis à danser ensemble est programmé.

Enfin le centre commercial L’heure tranquille à Tours fête ses 16 ans, à travers une série d’animations tous les mercredis et samedis, jusqu’au 30 août. Au programme de ce samedi : bar à paillettes et tattoo, et atelier création lunettes de soleil.

Cher et Indre

Les Fêtes de la Tour Blanche ont lieu ce week-end à Issoudun. Ce festival d’arts de rue est l’un des tout premiers en région Centre. Cette année, le Conte est le thème central de cette édition. Le festival démarre ce jeudi, et se poursuit jusqu’à dimanche.

Le Diors Bière Festival vous attend nombreux ce samedi, sur le terrain de pétanque de Diors Fourches. Le rendez-vous fait la part-belle aux brasseurs, producteurs et artisans. Un concert est programmé à partir de 19h.

La Foire de Pesselières a lieu à Jalognes ce dimanche. Elle est l’une des plus importantes foires de la région centre. C’est l’occasion de découvrir les produits locaux, de rencontrer des artisans passionnés et de passer une journée en famille ou entre amis.

Enfin, ce n’est pas ce week-end, mais ça démarre mercredi prochain : le Festival du Film de Demain, à Vierzon, 4ème édition. Projections et rencontres sont programmées, notamment avec Cédric Klapisch, le réalisateur de l’auberge espagnole, ou encore l’actrice Michèle Laroque.

Bourgogne et Allier

Ce dimanche à Joigny a lieu le Craft Beer’n Geek. L’évènement met en avant les brasseries, mais aussi l’univers du jeu vidéo. Des animations et exposants geeks sont attendus, sur une surface de 1300 m2. Rendez-vous au marché couvert de Joigny.

Ce vendredi et samedi a lieu à Taingy, le festival Taingy dans la rue, dédié aux arts de la rue. Le temps d'un week-end, des compagnies professionnelles présenteront leurs spectacles, et des concerts sont également programmés. Et c’est gratuit !

C’est la Foire d’Auxerre à Auxerrexpo. 95ème édition qui se tient jusqu’à dimanche. Avec une grosse soirée programmée ce samedi : retransmission de la finale de la ligue des champions, DJ set, et Feux d’artifices.

Enfin le Parc des expositions de Moulins accueille Rider et tous ses amis de la Pat’ Patrouille pour un spectacle qui saura, j’en suis sûre, ravir vos enfants. Une représentation par jour jusqu’à dimanche est programmée.

Sarthe

Mamers en fête ce week-end ! Foire artisanale et commerciale, salon des vignerons, mais aussi défilé de mode, braderie des commerçants, exposition de voitures de collection, ou encore concert… le week-end s’annonce riche en animations jusqu’à dimanche.

Le Centre des expositions du Mans accueille dès ce jeudi et jusqu’à dimanche, la fédération des Goldwing Club de France, pour son 45ème rassemblement national. Plus de 1000 motos et près de 1800 passionnés, venus de toute la France et d’Europe sont attendus. Une parade lumineuse est programmée en nocturne, et dès 9h ce samedi matin, en direction de la Ferté Bernard.

Les animations de Le Mans l’été, au bord de l’Huisne, ont lieu tout ce week-end. Toute une série d’animations gratuites sont proposées, comme des activités sportives, des ateliers percussions brésiliennes, ou cirques, et des spectacles.

Maine-et-Loire

L’évènement « Tout Angers Bouge » revient ce dimanche, au Lac de Maine ! La fête du sport angevine est gratuite et ouverte à tous. 101 sections et clubs sportifs iront à votre rencontre pour vous présenter leur discipline. Des initiations et démonstrations sont au programme.

Une soirée stand up à 360°C proposée ce samedi aux Folies Angevines ! Ici, pas de scène classique : l’humoriste est au centre, le public tout autour. 10 humoristes vont se succéder ainsi ce samedi soir.

Une grande vente de vêtements de seconde-main organisée ce dimanche par Friply. Rendez-vous devant l’office de tourisme d’Angers, de 9h à 18h.

Enfin le tourisme équestre à l’honneur à l’occasion du Saumur Cheval Festival. Ce samedi et dimanche, spectacle équestre, présentation du Cadre noir de Saumur, déambulations musicales ou encore cinéma en plein air sont programmés.