Nos idées sorties pour le week-end du 4 au 6 septembre

Premier week-end de rentrée ! Et on ne manque pas d'idées sorties. Voici une liste non exhaustive de ce qu'il se passe du 4 au 6 septembre 2026.

Coup d’envoi de l’édition 2026 du Tour Vibration… On vous donne rendez-vous ce samedi soir à l’aérodrome de Sorigny. Je vous rappelle la programmation : Zazie, Amel Bent, Keen’V, Pierre de Maere, Carbonne, Nuit Incolore, mais aussi 47Ter, et Make Sense. Un évènement, on le rappelle, gratuit, mais que vous pouvez aussi vivre autrement grâce à des accès VIP, avec boissons et petits fours. Les places sont en vente sur notre site internet, vibration.fr.

C’est l’un des plus gros évènements en France. Des millions de visiteurs ont rendez-vous à Lille ce week-end pour la Braderie. 100 km de stands accueillent plus de 2 millions de visiteurs venus chiner, et faire la fête. Rendez-vous ce samedi et dimanche.

Braderie également chez Emmaüs Alternatives à Montreuil, en Seine-St-Denis. 8ème et dernière édition de cette grande vente au kilos de vêtements. Livres, CD, DVD et vinyles sont également en vente à petits prix. Et comme c’est la dernière édition, des animations sont programmées en parallèle.

Si vous aimez la gastronomie, rendez-vous à la Grande Pagode de Paris ce week-end, pour l’Asian Street Food Festival. Au programme ? Divers stands de street food qui font vous feront voyager, et qui vous emmèneront au Japon, en Corée, au Cambodge, en Thaïlande, aux Philippines, en Inde et en Chine !

Tapis rouge à Deauville pour le 52ème festival du cinéma américain. 80 films sont en compétition cette année. Susan Sarandon, Patrick Schwarzenegger ou encore Ethan Hawke sont attendus.

En Seine-et-Marne, un grand meeting aérien est annoncé sur l’aérodrome de Melun. L’évènement Air Legend est organisé samedi et dimanche. Des vols de patrouille de France sont programmés. Vous pourrez également découvrir le Mirage 2000D, et de nombreux autres avions, historiques ou mythiques.