Trois Cafés Gourmands dévoile sa nouvelle chanteuse
Publié : 3 septembre 2026 à 11h00 par Iris
Trois Cafés Gourmands ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le groupe corrézien annonce l’arrivée de Natacha Andreani au chant. Ancienne candidate de The Voice, elle succède à Julie Santamans, qui a quitté la formation après un peu plus de deux ans.
Du changement chez Trois Cafés Gourmands. Mardi 1er septembre, le groupe révèle sur ses réseaux sociaux le visage de celle qui accompagnera désormais Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly : Natacha Andreani.
Elle devient ainsi la troisième chanteuse de l’histoire de la formation corrézienne. Julie Santamans avait annoncé son départ à la mi-août, après avoir passé un peu plus de deux ans au sein du groupe. Elle avait elle-même rejoint Trois Cafés Gourmands au printemps 2024 pour remplacer Mylène Madrias, membre fondatrice partie poursuivre sa carrière en solo.
Pour présenter leur nouvelle partenaire au public, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly ont choisi de montrer Natacha Andreani en studio d’enregistrement. Une façon de laisser entendre que cette nouvelle formation est déjà au travail.
Natacha Andreani est passée par The Voice
Le visage de Natacha Andreani n’est pas totalement inconnu du grand public. La chanteuse avait participé à The Voice en 2014 et intégré l’équipe de Garou. Son aventure s’était achevée en huitième de finale.
Elle avait ensuite poursuivi son parcours en solo et publié un premier album en 2015. Plus de dix ans après son passage dans le télé-crochet, elle s’apprête donc à donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant Trois Cafés Gourmands.
Fondé en Corrèze en 2013 par Sébastien Gourseyrol, Mylène Madrias et Jérémy Pauly, le groupe avait connu une véritable explosion populaire cinq ans plus tard grâce à À nos souvenirs. Le morceau était devenu l’un des grands succès français de 2018.
Avec l’arrivée de Natacha Andreani, Trois Cafés Gourmands entame désormais une nouvelle étape et prépare la suite de son histoire avec un trio une nouvelle fois recomposé.