Trois Cafés Gourmands dévoile sa nouvelle chanteuse

Du changement chez Trois Cafés Gourmands. Mardi 1er septembre, le groupe révèle sur ses réseaux sociaux le visage de celle qui accompagnera désormais Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly : Natacha Andreani.

Elle devient ainsi la troisième chanteuse de l’histoire de la formation corrézienne. Julie Santamans avait annoncé son départ à la mi-août, après avoir passé un peu plus de deux ans au sein du groupe. Elle avait elle-même rejoint Trois Cafés Gourmands au printemps 2024 pour remplacer Mylène Madrias, membre fondatrice partie poursuivre sa carrière en solo.

Pour présenter leur nouvelle partenaire au public, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly ont choisi de montrer Natacha Andreani en studio d’enregistrement. Une façon de laisser entendre que cette nouvelle formation est déjà au travail.