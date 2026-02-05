Nos idées sorties pour le week-end du 6 au 8 février

Comme chaque semaine, notre rédaction vous liste quelques idées sorties à ne pas manquer pour le week-end.

Et voici ce que nous réserve ce week-end du 6 au 8 février 2026. À commencer par la Nuit des Livres Harry Potter. L'évènement fête ses 10 ans ! Plus de 330 librairies en France fêtent cet évènement, en proposant des animations spéciales. Cette année, le thème est « Amis et ennemis ». La maison d’édition Gallimard Jeunesse a préparé, pour l’occasion, un livret d'activités spécial plein de jeux, de quiz et de duels de sortilèges.

A compter de ce samedi, le parc de la Villette à Paris accueille un mystérieux pavillon bleu. Il abrite un spectacle vivant à 360°C, présenté comme « l’une des plus grandes installations LED temporaires d’Europe ». Ce spectacle s’intitule « Prodigy12 », et mêle narration, musique live et architecture. C’est accessible jusqu’au 25 avril.

Deux tournées évènement de passage dans nos régions : la tournée des années 2000 « I Gotta feeling » est au Zénith d’Orléans ce samedi soir : avec sur scène les L5, Nâdiya, Alizée ou encore Priscilla. Au Mans et à Tours, ce ne sont pas les années 2000 mais les années 80 qui sont à l’honneur, à Antarès ce vendredi soir, et au parc expo samedi soir.

À l’Arena Trélazé, Kendji fête ses 10 ans de carrière. Le chanteur est en tournée dans toute la France, et passe donc par Angers, ce samedi soir.

Plus de 600 judokas venus du monde entier fouleront le tatami mythique de l’Accor Arena de Paris, ce samedi et dimanche, à l’occasion du Paris Grand Slam 2026.