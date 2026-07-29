Nouveaux billets en euros : derrière le changement de design, une course contre les faussaires

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce changement ne répond pas seulement à une volonté de moderniser leur apparence. Derrière les nouveaux dessins proposés se cache un enjeu beaucoup plus stratégique : renforcer la sécurité de la monnaie face aux risques de contrefaçon.

La BCE a dévoilé dix propositions graphiques qui pourraient inspirer les futurs billets. Deux grands thèmes ont été retenus : la culture européenne, avec des figures emblématiques des arts et de la science, et la nature, avec des représentations de fleuves et d’oiseaux. Les citoyens européens sont invités à donner leur avis sur ces propositions avant le 21 septembre.

Mais pourquoi investir dans de nouveaux billets alors que les paiements par carte ou téléphone progressent et que l’usage du liquide diminue ? La réponse tient dans un mécanisme souvent méconnu : un billet n’est pas seulement un support de paiement, c’est aussi un dispositif de sécurité.