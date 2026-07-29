Nouveaux billets en euros : derrière le changement de design, une course contre les faussaires
Publié : 29 juillet 2026 à 6h27 par Alicia Méchin
La Banque centrale européenne prépare une nouvelle génération de billets en euros.
Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce changement ne répond pas seulement à une volonté de moderniser leur apparence. Derrière les nouveaux dessins proposés se cache un enjeu beaucoup plus stratégique : renforcer la sécurité de la monnaie face aux risques de contrefaçon.
La BCE a dévoilé dix propositions graphiques qui pourraient inspirer les futurs billets. Deux grands thèmes ont été retenus : la culture européenne, avec des figures emblématiques des arts et de la science, et la nature, avec des représentations de fleuves et d’oiseaux. Les citoyens européens sont invités à donner leur avis sur ces propositions avant le 21 septembre.
Mais pourquoi investir dans de nouveaux billets alors que les paiements par carte ou téléphone progressent et que l’usage du liquide diminue ? La réponse tient dans un mécanisme souvent méconnu : un billet n’est pas seulement un support de paiement, c’est aussi un dispositif de sécurité.
Course contre la fraude
Les billets sont engagés dans une véritable course technologique contre les faussaires. Les techniques d’impression évoluent, les méthodes de fraude se perfectionnent, et certains éléments de sécurité peuvent devenir moins efficaces avec le temps. Pour conserver la confiance du public, les banques centrales doivent donc régulièrement moderniser leurs billets.
La dernière grande évolution des billets en euros remonte à la période 2013-2019, avec l’arrivée progressive de la série dite « Europe ». Elle avait notamment introduit de nouveaux hologrammes, des filigranes améliorés ou encore des encres spéciales destinées à compliquer la tâche des contrefacteurs.
Le changement à venir ne signifie donc pas que les billets vont disparaître. Au contraire, la BCE considère toujours l’argent liquide comme un élément important du système monétaire. Il permet notamment de réaliser des paiements sans dépendre d’un réseau informatique ou d’une infrastructure numérique.
Le futur design des billets sera donc visible par tous, mais l’objectif principal restera invisible : maintenir un niveau de sécurité suffisant pour que chacun puisse continuer à avoir confiance dans cette monnaie.
Car un billet n’est pas changé parce qu’il est vieux. Il est changé parce que les faussaires, eux, ne cessent jamais d’évoluer.