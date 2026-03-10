Nucléaire : le financement, mais surtout la question du risque

Ce mardi, Emmanuel Macron accueille à Paris le deuxième sommet consacré au nucléaire civil.

Il y a quelques années, la France annonçait un vaste programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Puis le sujet semblait s’être estompé dans le débat public. Aujourd’hui, il revient au premier plan. Ce mardi, Emmanuel Macron accueille à Paris le deuxième sommet consacré au nucléaire civil. L’objectif affiché est clair : relancer l’énergie nucléaire à l’échelle mondiale et lui donner un nouvel élan dans la transition énergétique.

Pour l’Élysée, cette rencontre doit permettre de rassembler une soixantaine de pays autour d’un même enjeu : développer l’atome à des fins civiles, notamment pour produire de l’électricité bas carbone. Dans un contexte de lutte contre le changement climatique et de recherche d’indépendance énergétique, le nucléaire retrouve une place centrale dans les stratégies de nombreux États.

Mais derrière cette ambition, un obstacle majeur demeure : le financement. Construire de nouveaux réacteurs représente un investissement colossal. En France, le programme annoncé de nouveaux EPR est estimé à plus de 70 milliards d’euros. Un montant que ni EDF ni l’État français ne peuvent supporter seuls. C’est pourquoi Paris cherche aujourd’hui à attirer des partenaires financiers et des investisseurs capables de participer à ces projets.

Cependant, l’argent n’est pas le seul point de blocage. Le véritable enjeu réside aussi dans la gestion du risque. Le nucléaire reste une industrie à très forte responsabilité, notamment en cas d’accident. Pour encadrer cette question, la Convention de Paris de 1960 fixe un plafond à la responsabilité financière de l’exploitant d’une centrale nucléaire. Au-delà de ce seuil, ce sont les États ou d’autres mécanismes de solidarité qui prennent le relais.

Ce cadre juridique a un objectif précis : rendre le risque plus prévisible et donc plus acceptable pour les investisseurs. Il ne supprime pas le risque, mais il le rend calculable. Autrement dit, il permet aux acteurs financiers de savoir exactement jusqu’où s’étend leur responsabilité.

La France ne cherche donc pas seulement des financements. Elle cherche aussi des partenaires prêts à s’engager dans un projet industriel immense, en connaissant précisément les règles du jeu.

Dans ce contexte, le sommet organisé à Paris dépasse la simple opération diplomatique. Il s’agit de tenter de concilier deux réalités : la nécessité de financer de nouvelles infrastructures nucléaires et la gestion d’un risque qui, lui, ne disparaît jamais complètement.