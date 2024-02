Olivet : la Maison de la parentalité à l’écoute des parents

Quand on devient parent, pour la première fois ou non, on se pose un milliard de questions. On ne sait pas si ce que l’on fait est bien, s’il y a des règles à respecter. Et finalement, ces questions que l’on se pose vont rester, ou évoluer, au fur et à mesure que l’enfant grandit.

Alors pour tenter de répondre à ces questions, et pour accompagner les parents un peu – ou beaucoup – perdus, la municipalité d’Olivet a ouvert en octobre dernier une Maison de la parentalité.

« C’est un lieu d’écoute neutre, mais aussi de conseils, qui sont donnés aux familles sans jugement, nous explique Rolande Boubault, adjointe au Maire déléguée aux solidarités et à la cohésion sociale. À des femmes isolées, qui n’ont pas forcément la réponse à leur question, des jeunes couples qui sont éloignés de leur famille ».

Parents ou grands-parents sont invités à pousser la porte de la maison de la parentalité, à partir du moment où ils se questionnent. Et cela, quel que soit l’âge de l’enfant. « La coordinatrice m’expliquait qu’elle avait eu l’appel d’un papa qui était un peu perdu depuis l’arrivée de son bébé, ajoute Marie Genest, responsable du Centre communal d'action sociale. On a aussi plusieurs mamans qui ont appelés car elles sont un peu perdues face à la réaction de certains adolescents, et comment on réagit face aux problématiques qui apparaissent au moment de l’adolescence. »

Ateliers toute l’année

La Maison de la parentalité d’Olivet propose des entretiens individuels, un espace jeux et des ateliers. Interviennent alors des professionnels du secteur comme le Relais Petite Enfance, la Protection Maternelle Infantile (PMI) ou l’École des Parents et Éducateurs du Loiret (EPE 45).

Les ateliers abordent différentes thématiques comme le sommeil chez les 0-4 ans, la sensibilisation aux écrans et à Internet, ou encore la formation à la communication non violente. Des groupes de paroles entre mamans sont également proposés.

Un modèle qui en inspire d’autres. La municipalité loirétaine est régulièrement sollicitée par d’autres communes qui trouvent le projet intéressant. Elle avoue également s’être elle-même inspirée par le pôle famille créé à Anet en Eure-et-Loir.

Tout le programme de la Maison de la parentalité est à retrouver sur le site de la ville d’Olivet.