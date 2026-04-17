Olivia Rodrigo dévoile "Drop Dead", premier extrait de son prochain album

Après une tournée remarquée - dont un concert au festival de Glastonbury où elle a convié Robert Smith - Olivia Rodrigo s’est vite remise au travail. Résultat : un album prévu en juin dont un premier extrait est désormais disponible.

La chanteuse avait prévenu : son 3e et prochain album serait un concentré de chansons tristes avec une vibe londonienne ; d’où son titre : You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love (Tu as l’air bien triste pour une fille si amoureuse, en VF) qui donne probablement le ton général de ce nouvel opus prévu le 12 juin.

En attendant, Olivia Rodrigo soigne son retour avec Drop Dead, et s'offre - pour le clip - les ors du Château de Versailles.

Un titre un peu moins énervé qu’auparavant, même si la jeune femme n’a pas perdu sa verve : quand elle en vient aux désillusions sentimentales, la prose s’avère taillée au silex. Ce qui ne l’empêche pas, en vraie fan-girl qui se respecte, de citer Just Like Heaven qu’elle a repris avec Robert Smith sur scène. La tristesse a du bon, parfois…