On a vu Fast & Furious X… : sur la ligne d’arrivée

Que dire à propos de ce Fast & Furious X que vous ne sachiez déjà… Depuis 2001 et le début de la franchise, le spectateur sait à quoi s’attendre : de belles bagnoles, des cascades toujours plus spectaculaires, quelques vannes, du bon sentiment et un code de l’honneur surdéveloppé à défaut d’être totalement cohérent.

Cette fois-ci, le fils du richissime baron de la drogue que Dom (Vin Diesel) et Brian (Paul Walker) ont braqué et éliminé 10 ans plus tôt (voir Fast & Furious 5), revient se venger. Mais pas question de « juste tuer » Dominic Toretto ; Dante Reyes (Jason Momoa) veut le « faire souffrir »… Et ça passe, bien évidemment, par ce qu’il a de plus cher : sa famille.

Mais la famille chez Dom se conjugue au sens large ; bonne excuse pour rameuter toutes les têtes d’affiche des précédents opus.

Face à eux, Jason Momoa (Aquaman, Game of Throne) en grande forme, en fait de caisses et s’amuse visiblement comme un petit fou à jouer les psychopathes revanchards…

Le reste du casting fait ce qu’il sait faire depuis 10 épisodes au volant de voitures toujours plus incroyables, dans des cascades toujours plus WTF, mais avec des vannes qui tombent plutôt à plat.

Après un démarrage laborieux, Louis Leterrier (Le Transporteur, Insaisissables) met le turbo et on se laisse entraîner dans ce grand n’importe quoi de plaisir coupable. C’est le moment choisi pour mettre fin à cette 1ère partie, car si ce Fast & Furious X a tout de l’ultime épisode, il se décline néanmoins en plusieurs parties, histoire de rentabiliser la franchise jusqu’au bout. Les fans apprécieront d’en avoir un peu plus, mais devront prendre leur mal en patience jusqu’en 2025 et Fast & Furious 11…