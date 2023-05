On a vu Spider-Man : Across the Spider-Verse, la plus créative de toutes les adaptations

Si les déclinaisons ciné des aventures de Spider-Man se suivent, elles ne se ressemblent pas... Celle centrée sur le personnage de Miles Morales, une seconde incarnation de Spider-Man, se démarque du lot.

Visuellement très beau et d’une grande créativité aussi bien sur le fond que sur la forme, Spider-Man : Across the Spider-Verse tient la promesse de son premier opus oscarisé en 2019.

Ici, Miles se retrouve dans le Multivers où une équipe de Spider-héros, issus de différents univers, combat les méchant de tout poil et de toutes les réalités.

D’abord enthousiaste, Miles Morales va pourtant devoir choisir entre sauver une infinité de mondes ou l’une des personnes qu’il aime le plus...

Foisonnant d’idées et d’humour, ce nouveau voyage à travers le multiverse reste très clair. Même si – un conseil – une petite re-vision de Spider-Man : New generation permettra de raccrocher lus vite les wagons avec ce volet qui ouvre la voie à une suite, au moins...