On connaît enfin la programmation du COCORICO ELECTRO 2026 !

Le rendez-vous électro de l’année revient pour une 8e édition. Du 10 au 12 juillet 2026, le Château de La Ferté-Saint-Aubin (Loiret), accueillera une nouvelle fois les festivaliers du COCORICO ELECTRO ! Pour cette édition 2026, l’association « L’atelier », qui organise l’événement, a souhaité frapper fort. Au programme, des artistes aux styles très différents, qui sauront fédérer les 21 000 amoureux de musique électronique présents.

Bob Sinclar, Trinix et Petit Biscuit seront clairement les têtes d’affiche et serviront aux festivaliers leurs tubes house connus de tous. Mais les organisateurs savent aussi miser sur des classiques. Pour l’occasion, ils ont invité « Boombass » du groupe Cassius. Depuis le décès de son acolyte « Zdar » en 2019, le dernier représentant du duo fait vivre leur inimitable rock électronique des années 1990-2000.

Plus burlesques, Perceval et Bardix le Gaulois créeront une faille spatio-temporelle dans le parc du château avec leur techno médiévale. Pour sublimer encore un peu plus cette programmation Lilly Palmer et sa techno allemande réveilleront les festivaliers en fin de soirée. Sans oublier Feder, Yann Muller, Charles B, Upsilone, Simon Says, Ginton, Tonique&Man, Maxim Alzy et Lecomte de Brégeot qui participeront à ce moment exceptionnel. Alors si vous voulez profiter d’un week-end mémorable en plein milieu de la Sologne, réservez vite vos places sur le site du festival !

Infos pratiques :

Vendredi 10 juillet de 18h à 2h. Samedi 11 juillet de 16h à 2h. Le dimanche 12 juillet de 16h à 00h. Attention fermeture des portes à 23h.

Pour un PASS 1 Jour, le billet est à 44 euros. Pour un PASS 2 Jour, le billet est à 80 euros. Pour un PASS 3 Jour, le billet est à 109 euros. La billetterie est accessible sur le site du festival.

Grâce au partenariat du festival avec le réseau Rémi, des navettes partiront de la gare routière d’Orléans et des trains depuis la gare ferroviaire jusqu’au site du festival. La réservation est obligatoire.