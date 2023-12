Depuis vendredi, une nouvelle loi impose aux producteurs de donner plus d’informations sur les étiquettes de leurs bouteilles de vin.

L'objectif, avec cette nouvelle mesure, est d’apporter plus de transparence aux consommateurs, qui vont se rendre compte que dans le vin, il y a pas que du raisin. En effet, on va maintenant pouvoir, par exemple, se renseigner sur le taux de sucre et la valeur calorique pour 100 mL.

Néanmoins, ne vous attendez pas forcément à avoir toutes ces informations sur l’étiquette de chaque bouteille. Les producteurs ont réussi à négocier un QR Code que l’on peut scanner et grâce auquel on peut retrouver la quantité de matière grasse, de sucre, d’acides gras saturés, etc...

Mais il y a tout de même plusieurs informations obligatoires qui restent bien sur l’étiquette. On peut notamment évoquer le taux d’alcool, l’indice géographique, la présence d’allergènes ou encore le logo pour avertir les femmes enceintes.

Enfin on vous rappelle que l’alcool est à boire avec modération.