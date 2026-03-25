Orelsan : 2 concerts annulés pour problème technique

Selon un communiqué de l’organisateur, la décision fait suite à « un problème technique survenu lors du montage du spectacle ». Une contrainte logistique qui empêche la tenue des shows dans des conditions optimales.

Ces annulations concernent les représentations programmées au Dôme, à Marseille. L’annonce est tombée quelques heures avant les spectacles, provoquant la déception de nombreux fans.

La tournée d’Orelsan connaît un nouvel imprévu. En plein succès à travers la France, l’artiste a été contraint d’annuler ses deux concerts prévus à Marseille les 24 et 25 mars .

Les concerts annulés d’Orelsan reportés en décembre

Malgré cette annulation de dernière minute, les concerts ne sont pas supprimés mais simplement reportés. Les billets du 24 mars restent valables pour le 2 décembre 2026, tandis que ceux du 25 mars sont reportés au 3 décembre.

Les spectateurs qui le souhaitent peuvent toutefois demander un remboursement auprès de leur point de vente.

Sur ses réseaux sociaux, Orelsan a lui-même pris la parole pour s’excuser : il évoque un problème technique et confirme le report des dates. Un message bref, mais destiné à informer rapidement son public.

Ce type d’incident n’est pas inédit pour l’artiste. En janvier dernier, un concert prévu au Zénith de Limoges avait déjà été annulé pour des raisons similaires, avant d’être reprogrammé quelques semaines plus tard.

L’annulation de ces deux concerts interviennent pourtant dans un contexte très favorable pour le rappeur. Sa tournée, lancée en début d’année, affiche complet dans de nombreuses villes.

Elle doit notamment s’achever par une série exceptionnelle de 15 concerts à l’Accor Arena de Paris, un record pour un artiste rap français.

Sur scène, Orelsan propose un spectacle inspiré de son film Yoroï et de son album La fuite en avant, mêlant ses nouveaux titres à ses classiques comme Basique ou La quête.

Malgré cet incident, la tournée devrait se poursuivre normalement dans les prochaines semaines.