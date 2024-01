Orléans : 130 tracteurs mobilisés devant la cathédrale

« L’eau est vitale » s’exprime Sébastien Méry, président de la FNSEA 45, devant les nombreux agriculteurs. Aujourd’hui, c’est donc la question de l’eau qui est soulevée, "sujet totalement oublié par le Premier ministre Gabriel Attal », selon le syndicat. A partir de 10h30, environ 130 tracteurs sont arrivés de tout le territoire loirétain pour exprimer leur mécontentement. La première revendication est l’application du Varenne de l’eau. L’objectif de ce dernier est de préserver les ressources en eau et de s’adapter au changement climatique. La deuxième revendication est la suppression du plan d’eau 2021, qui contraint les agriculteurs sur son utilisation. « On sait qu’il peut y avoir un manque d’eau, mais on en a besoin. On veut simplement un meilleur accès » déclarent les agriculteurs.