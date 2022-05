Orléans : 9ème marche de l’égalité ce samedi 14 mai

Après une affluence record l’an dernier, où elle avait réuni un millier de manifestants, la marche de l’égalité, contre l’homophobie et la transphobie, est de retour ce samedi 14 mai à Orléans. Chaque année, le Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret (GAGL45) organise cet événement au plus près du 17 mai, date de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et de la loi autorisant le mariage pour tous en France.

Un rassemblement est prévu à 14h30 place de Gaulle, avant le départ du cortège à 15h pour défiler dans les rues du centre-ville. Plusieurs associations seront présentes au sein d’un village associatif place de Gaulle : Aides, le Planning familial, Féministes en tout genre, etc.