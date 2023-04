Cela fait 11 ans que Roger Chauveau participe à l’opération. Et c’est avec toujours autant d’enthousiasme que le responsable de Planète Claire à Orléans accueille l’évènement. Le Disquaire Day aura donc lieu ce samedi, partout en France ; un rendez-vous qui existe depuis 13 ans dans l’hexagone, inspiré d’un concept né aux Etats-Unis.

« Aux États-Unis ça existe déjà depuis 17 ans, nous précise Roger Chauveau. Et donc en France, il y a une association qui s’est décidé à créer ce mouvement-là, pour populariser encore plus le retour du vinyle (…) ça nous a servi de tremplin pour nous faire connaitre encore plus ».