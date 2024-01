Orléans : gala de Muay Thaï au Palais des sports !

Les deux précédentes éditions du gala de Muay Thaï avaient lieu au cirque Gruss de Saint-Jean-de-Braye. Des évènements qui ont affiché complet à chaque fois. Lassés de devoir refuser du public, les organisateurs se sont mis en quête de trouver un nouveau lieu.

« Notre ambition c’est de devenir une référence sur la région, explique l’organisateur, Morgan Prévost. 1100 personnes, on a refusé entre 400 et 500 personnes sur chaque édition. Donc on a présenté notre projet sur la mairie d’Orléans, qui a validé notre projet et qui nous mis à disposition le Palais des Sports. On vient doubler notre capacité ».

La 3ème édition de ce gala affiche donc, elle aussi, complet. Mais les organisateurs invitent aussi le public à venir dès l’après-midi. « On a aussi un très beau plateau qui est organisé, avec des amateurs mais pas que. C’est digne d’un plateau de gala du soir. On aura notamment un combattant pro, qui est d’Orléans La Source, qui boxera un Tourangeau ».

Le gala de Muay Thai (et de Kick Boxing) débutera dès 12h, avec des combats d’amateurs. Puis rendez-vous dès 18h pour la soirée de gala, avec au programme également un championnat d’Europe. Infos et réservation sur le site de l’évènement.