Orléans : grève sur le réseau TAO le 25 septembre pour dénoncer l’insécurité

Les revendications portent principalement sur la sécurité des salariés, explique le syndicat, qui évoque « des conducteurs et conductrices menacés de mort, des vérificatrices agressés verbalement et physiquement, des bus et tramways caillassés et même des tirs d’arme à feu sur un tramway ». Selon la CDFT, 40 agressions sur des agents et conducteurs auraient été recensés en 2021, dont 31 qui auraient donné lieu à des plaintes. L’an dernier, fin août, ce chiffre s’élevait à 16 mais le premier semestre 2020 avait été marqué par le confinement.

D’autres revendications concernent également « l’adaptation des temps de remisage entre dépôts » et « une réelle prise en compte de la pénibilité des services en coupure ». Une réunion est prévue ce mardi 21 septembre avec la direction. Si aucun accord n’est trouvé, des perturbations seront possibles en centre-ville d’Orléans sur les lignes A et B du tramway, selon les syndicats.