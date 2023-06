Orléans : la démolition d’immeubles rue de Bourgogne au point mort, la mairie s’agace

La mairie d’Orléans tape du poing sur la table. Depuis janvier 2022, plusieurs bâtiments de la rue de Bourgogne présentent des fissures inquiétantes, certains menacent même de s’effondrer. Des expertises ont conduit à acter la une démolition d’au moins deux immeubles, situés au 19 et au 21 de la rue. Problème, le dossier est aujourd’hui au point mort et ces travaux, ainsi la consolidation des bâtiments voisins, notamment le 17, n’avancent pas, au grand dam des habitants et des riverains.

Ce lundi 5 juin, la municipalité annonce donc mettre en demeure plusieurs assureurs pour effectuer ces travaux dans les plus brefs délais, sans quoi elle saisira la justice. « Nous sommes au milieu d'un jeu dans lequel chacun se renvoie la responsabilité́. Nous avons eu le droit à une succession de fins de non-recevoir de la part des assureurs, qui cherchent des responsabilités là où nous cherchons des solutions », indique Olivier Geffroy, conseiller municipal en charge de la gestion de crise. « Le problème central est de trouver une solution intelligente en se mettant tous autour de la table afin d'avoir un cadre juridique et financier permettant de palier tous risques sur le 17. Aujourd'hui personne ne peut garantir que le 17 résistera à l'entreprise de démolition du 19 et du 21. »

Une réunion d’information avec les habitants de la rue de Bourgogne s’est tenue ce lundi soir. La municipalité aurait déjà déboursé plus d’un million d’euros dans cet épineux dossier.