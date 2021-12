Orléans : quatre bennes à sapins installées en centre-ville

Que faire de son sapin une fois le Père Noël passé ? La mairie d’Orléans a décidé cette année encore d’installer plusieurs bennes en centre-ville afin de les recycler. « Broyés et compostés, ils sont ensuite revalorisés en paillis », explique la collectivité. « Les gains sont multiples : le nombre de collecte est réduit, permettant ainsi de limiter les émissions de gaz à effet de serre ; les dépôts sur la voie publique se raréfient ; l’empreinte carbone du territoire est réduite car les allers-retours vers les déchetteries sont largement réduits ; et les massifs de la Ville en sont enrichis (cela évite l’érosion et le dessèchement de la terre qui serait restée nue, isole, apporte de l’humus, protège la microfaune qui vit dans le sol et gêne la germination des mauvaises herbes). »

Les bennes se trouvent sur les parkings de la place des Chats-Ferrés, de la Tour Neuve, du boulevard Aristide-Briand et également au croisement du boulevard de Verdun et de la rue de la République. Elles sont accessibles dès ce vendredi 24 décembre et resteront en place jusqu’au 21 janvier. Le sapin doit être naturel, sans guirlande, flocage de neige artificielle ou sac plastique.