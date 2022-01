Ouverture d’un centre de dépistage provisoire à Châteauroux

La Ville de Châteauroux, en partenariat avec l’Agence régionale de santé ouvre un centre de dépistage place Gambetta. Objectif, désengorger les pharmacies et autres laboratoires. Composé de trois chalets et deux de lignes de prélèvements, le centre sera ouvert du 15 au 17 janvier entre 14 heures et 18 heures. Les tests antigéniques seront proposés sans rendez-vous.

Le département de l’Indre n’est pas épargné par la circulation record du virus. Le taux d’incidence est désormais de 1424 cas pour 100 000 habitants.